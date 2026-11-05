Tensiones en el Congreso: incidentes entre manifestantes y la Policía tras votación por la renuncia de Peña
Ciudadanos movilizados arremetieron contra el cerco policial apostado en las inmediaciones del Congreso Nacional. El enfrentamiento se desató luego de que un sector de legisladores votara a favor de aceptar la renuncia del presidente Santiago Peña, mientras la oposición intentó continuar con el juicio político pese a la falta de cuórum por parte de la bancada oficialista.
En las inmediaciones del Congreso Nacional se registran incidentes entre la Policía y manifestantes. Los enfrentamientos estallaron luego de que un sector de legisladores votara a favor de aceptar la renuncia del presidente Santiago Peña.
Tras la votación, y viendo que no había números para acceptación de renuncia de Peña, diputados oficialistas, incluido el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, abandonaron el recinto y dejaron la sesión extraordinaria sin cuórum.
Pese a esto, la oposición intentó reanudar el debate del juicio político, pero no logró cuórum necesario.