Tensiones en el Congreso: incidentes entre manifestantes y la Policía tras votación por la renuncia de Peña

En las inmediaciones del Congreso Nacional se registran incidentes entre la Policía y manifestantes. Los enfrentamientos estallaron luego de que un sector de legisladores votara a favor de aceptar la renuncia del presidente Santiago Peña.

Tras la votación, y viendo que no había números para acceptación de renuncia de Peña, diputados oficialistas, incluido el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, abandonaron el recinto y dejaron la sesión extraordinaria sin cuórum.

Pese a esto, la oposición intentó reanudar el debate del juicio político, pero no logró cuórum necesario.

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