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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 19:02

Tensiones en el Congreso: incidentes entre manifestantes y la Policía tras votación por la renuncia de Peña

Incidentes frente al Congreso tras decisión legislativa sobre la renuncia del Presidente
Ciudadanos desafían a la policía en las cercanías del Congreso.Gentileza

Ciudadanos movilizados arremetieron contra el cerco policial apostado en las inmediaciones del Congreso Nacional. El enfrentamiento se desató luego de que un sector de legisladores votara a favor de aceptar la renuncia del presidente Santiago Peña, mientras la oposición intentó continuar con el juicio político pese a la falta de cuórum por parte de la bancada oficialista.

Por ABC Color
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En las inmediaciones del Congreso Nacional se registran incidentes entre la Policía y manifestantes. Los enfrentamientos estallaron luego de que un sector de legisladores votara a favor de aceptar la renuncia del presidente Santiago Peña.

Mujer con camiseta roja expresa preocupación mientras policías uniformados controlan la situación en un ambiente tenso.
Incidentes y manifestaciones a favor del juicio político a Santiago Peña

Tras la votación, y viendo que no había números para acceptación de renuncia de Peña, diputados oficialistas, incluido el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, abandonaron el recinto y dejaron la sesión extraordinaria sin cuórum.

Pese a esto, la oposición intentó reanudar el debate del juicio político, pero no logró cuórum necesario.

Una mujer con camiseta negra y bandera es arrestada por policías con uniformes oscuros en un entorno urbano.
La policía arresta a una mujer durante una protesta por el juicio político a Santiago Peña.

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