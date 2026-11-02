¿Saliendo con lluvia en Asunción? Conocé los cruces peligrosos y puntos de obras que no debés usar

La Municipalidad de Asunción publicó un mapa con los puntos críticos de la capital en días de lluvia y pidió a la ciudadanía evitar estas zonas para prevenir accidentes. Se trata de cruces donde se forman potentes raudales que ponen en riesgo a conductores y peatones.

Entre las intersecciones señaladas se encuentran:

Avda. Artigas y Mburicaó.

Avda. General Santos y San Antonio.

Avda. Perú y Artigas.

Virgen del Carmen y Sargento Marecos.

Santa Ana y Roque C. Miranda.

Otros cruces peligrosos identificados son:

Montevideo , entre 12 y 13 Proyectadas.

21 Proyectadas y Antequera.

Avda. Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas.

Avda. República Argentina y Caaguazú.

Avda. Eusebio Ayala y Boggiani.

Avda. Fernando de la Mora y De la Victoria.

Obras de desagüe: otros puntos que se deben evitar

La comuna también advirtió sobre sectores donde se ejecutan obras de desagüe pluvial y recomendó no circular por estos lugares cuando se registren precipitaciones.

Entre ellos están:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Av. General Santos y San Antonio.

Augusto Roa Bastos y Nuestra Señora del Carmen. correspondiente a la cuenca Santo Domingo.

En el barrio San Pablo, los puntos intervenidos comprenden la calle Epifanio Méndez Fleitas y Guatambú, entre Pacurí y Baldomero, en la cuenca del arroyo Lambaré.

Calle Urutaú, entre Tacuara y Guapoy.

Cuenca del arroyo Lambaré, en el barrio San Pablo.

La recomendación es evitar estas zonas durante las lluvias y buscar recorridos alternativos.

Recomendaciones para circular bajo la lluvia

Ante la formación de raudales, se recomienda evitar los cruces inundados y no intentar:

Atravesar calles donde no se pueda calcular la profundidad del agua.

Tampoco se debe ingresar a zonas donde la corriente pueda arrastrar vehículos.

Para quienes deban circular, es importante reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos y encender las luces bajas para mejorar la visibilidad.

Lea más: Continúa la alerta por tormentas intensas: Estas son las zonas que están bajo aviso

También se aconseja evitar frenadas y maniobras bruscas, debido a que el asfalto mojado aumenta el riesgo de perder el control.

Antes de salir, conviene verificar el estado de los neumáticos y los limpiaparabrisas.

Además, se debe prestar atención a los peatones y evitar distracciones al volante.

Ante condiciones peligrosas, lo más seguro es detenerse en un sitio protegido y esperar a que disminuya la intensidad de la lluvia.

Grúa gratuita y líneas de contacto

La Municipalidad informó que dispone de un servicio de grúa sin costo durante los días de lluvia. Este servicio está destinado exclusivamente a trasladar vehículos hasta un lugar seguro cuando quedan afectados por las precipitaciones.

Lea más: Bomberos de San Bernardino sufren fatal vuelco en camino a combatir incendio

Para solicitar asistencia, los ciudadanos pueden comunicarse únicamente por WhatsApp al 0981 274 883. También está habilitada la línea *916, sin costo desde teléfonos Tigo.

En caso de árboles caídos, se encuentra disponible el número 0985 85 31 44 para realizar los reportes correspondientes.