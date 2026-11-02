¿Saliendo con lluvia en Asunción? Conocé los cruces peligrosos y puntos de obras que no debés usar

La Municipalidad de Asunción publicó un mapa con los puntos críticos de la capital en días de lluvia y pidió a la ciudadanía evitar estas zonas para prevenir accidentes. Se trata de cruces donde se forman potentes raudales que ponen en riesgo a conductores y peatones.
Entre las intersecciones señaladas se encuentran:
- Avda. Artigas y Mburicaó.
- Avda. General Santos y San Antonio.
- Avda. Perú y Artigas.
- Virgen del Carmen y Sargento Marecos.
- Santa Ana y Roque C. Miranda.
Otros cruces peligrosos identificados son:
- Montevideo, entre 12 y 13 Proyectadas.
- 21 Proyectadas y Antequera.
- Avda. Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas.
- Avda. República Argentina y Caaguazú.
- Avda. Eusebio Ayala y Boggiani.
- Avda. Fernando de la Mora y De la Victoria.
Obras de desagüe: otros puntos que se deben evitar
La comuna también advirtió sobre sectores donde se ejecutan obras de desagüe pluvial y recomendó no circular por estos lugares cuando se registren precipitaciones.
Entre ellos están:
- Av. General Santos y San Antonio.
- Augusto Roa Bastos y Nuestra Señora del Carmen. correspondiente a la cuenca Santo Domingo.
- En el barrio San Pablo, los puntos intervenidos comprenden la calle Epifanio Méndez Fleitas y Guatambú, entre Pacurí y Baldomero, en la cuenca del arroyo Lambaré.
- Calle Urutaú, entre Tacuara y Guapoy.
- Cuenca del arroyo Lambaré, en el barrio San Pablo.
La recomendación es evitar estas zonas durante las lluvias y buscar recorridos alternativos.
Recomendaciones para circular bajo la lluvia
Ante la formación de raudales, se recomienda evitar los cruces inundados y no intentar:
- Atravesar calles donde no se pueda calcular la profundidad del agua.
- Tampoco se debe ingresar a zonas donde la corriente pueda arrastrar vehículos.
- Para quienes deban circular, es importante reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos y encender las luces bajas para mejorar la visibilidad.
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- También se aconseja evitar frenadas y maniobras bruscas, debido a que el asfalto mojado aumenta el riesgo de perder el control.
- Antes de salir, conviene verificar el estado de los neumáticos y los limpiaparabrisas.
- Además, se debe prestar atención a los peatones y evitar distracciones al volante.
- Ante condiciones peligrosas, lo más seguro es detenerse en un sitio protegido y esperar a que disminuya la intensidad de la lluvia.
Grúa gratuita y líneas de contacto
La Municipalidad informó que dispone de un servicio de grúa sin costo durante los días de lluvia. Este servicio está destinado exclusivamente a trasladar vehículos hasta un lugar seguro cuando quedan afectados por las precipitaciones.
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Para solicitar asistencia, los ciudadanos pueden comunicarse únicamente por WhatsApp al 0981 274 883. También está habilitada la línea *916, sin costo desde teléfonos Tigo.
En caso de árboles caídos, se encuentra disponible el número 0985 85 31 44 para realizar los reportes correspondientes.