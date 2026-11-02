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Nacionales
02 de noviembre de 2026 - 18:00

¿Saliendo con lluvia en Asunción? Conocé los cruces peligrosos y puntos de obras que no debés usar

IAutos "flotando" en los raudales, tras la inundación del lunes en los barrios Itay Santa María y Santa Teresa de Asunción y Fernando de la Mora.
IAutos "flotando" en los raudales, tras la inundación del lunes en los barrios Itay Santa María y Santa Teresa de Asunción y Fernando de la Mora.Gentileza

Para prevenir accidentes y evitar quedar atrapado por la acumulación de agua, la Municipalidad de Asunción detalló los cruces más críticos de la ciudad. Revisá la lista antes de salir.

Por ABC Color
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La Municipalidad de Asunción publicó un mapa con los puntos críticos de la capital en días de lluvia y pidió a la ciudadanía evitar estas zonas para prevenir accidentes. Se trata de cruces donde se forman potentes raudales que ponen en riesgo a conductores y peatones.

Entre las intersecciones señaladas se encuentran:

  • Avda. Artigas y Mburicaó.
  • Avda. General Santos y San Antonio.
  • Avda. Perú y Artigas.
  • Virgen del Carmen y Sargento Marecos.
  • Santa Ana y Roque C. Miranda.

Otros cruces peligrosos identificados son:

  • Montevideo, entre 12 y 13 Proyectadas.
  • 21 Proyectadas y Antequera.
  • Avda. Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas.
  • Avda. República Argentina y Caaguazú.
  • Avda. Eusebio Ayala y Boggiani.
  • Avda. Fernando de la Mora y De la Victoria.

Obras de desagüe: otros puntos que se deben evitar

La comuna también advirtió sobre sectores donde se ejecutan obras de desagüe pluvial y recomendó no circular por estos lugares cuando se registren precipitaciones.

Municipalidad de Asunción alerta sobre las zonas de riesgo en días de lluvia en ciudad capital.
La Municipalidad de Asunción presenta un mapa con puntos críticos y zonas de obras para evitar en días de lluvia.

Entre ellos están:

  • Av. General Santos y San Antonio.
  • Augusto Roa Bastos y Nuestra Señora del Carmen. correspondiente a la cuenca Santo Domingo.
  • En el barrio San Pablo, los puntos intervenidos comprenden la calle Epifanio Méndez Fleitas y Guatambú, entre Pacurí y Baldomero, en la cuenca del arroyo Lambaré.
  • Calle Urutaú, entre Tacuara y Guapoy.
  • Cuenca del arroyo Lambaré, en el barrio San Pablo.

La recomendación es evitar estas zonas durante las lluvias y buscar recorridos alternativos.

Recomendaciones para circular bajo la lluvia

Ante la formación de raudales, se recomienda evitar los cruces inundados y no intentar:

  • Atravesar calles donde no se pueda calcular la profundidad del agua.
  • Tampoco se debe ingresar a zonas donde la corriente pueda arrastrar vehículos.
  • Para quienes deban circular, es importante reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos y encender las luces bajas para mejorar la visibilidad.

Lea más: Continúa la alerta por tormentas intensas: Estas son las zonas que están bajo aviso

  • También se aconseja evitar frenadas y maniobras bruscas, debido a que el asfalto mojado aumenta el riesgo de perder el control.
  • Antes de salir, conviene verificar el estado de los neumáticos y los limpiaparabrisas.
  • Además, se debe prestar atención a los peatones y evitar distracciones al volante.
  • Ante condiciones peligrosas, lo más seguro es detenerse en un sitio protegido y esperar a que disminuya la intensidad de la lluvia.

Grúa gratuita y líneas de contacto

La Municipalidad informó que dispone de un servicio de grúa sin costo durante los días de lluvia. Este servicio está destinado exclusivamente a trasladar vehículos hasta un lugar seguro cuando quedan afectados por las precipitaciones.

Lea más: Bomberos de San Bernardino sufren fatal vuelco en camino a combatir incendio

Para solicitar asistencia, los ciudadanos pueden comunicarse únicamente por WhatsApp al 0981 274 883. También está habilitada la línea *916, sin costo desde teléfonos Tigo.

En caso de árboles caídos, se encuentra disponible el número 0985 85 31 44 para realizar los reportes correspondientes.

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