MDP asistirá gratuitamente a trabajadores afectados por la crisis laboral y bancaria

El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) anunció la puesta a disposición de sus servicios de asistencia jurídica para los trabajadores que se hayan visto perjudicados por la actual crisis laboral y bancaria.

La iniciativa responde a la misión constitucional de la institución de garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

La cobertura legal se brindará a través del Fuero Laboral u otra jurisdicción pertinente, abarcando tareas de orientación, acompañamiento y representación en casos de despidos, salarios pendientes, falta de pago de liquidaciones y otros incumplimientos laborales.

Desde la institución aclararon que la asistencia jurídica es de carácter gratuito para aquellas personas que no cuenten con recursos económicos suficientes y cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

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Para facilitar la atención, se encuentra habilitada la línea telefónica gratuita 133, mediante la cual los afectados pueden consultar sobre los mecanismos de atención o coordinar el contacto directo con un defensor público.