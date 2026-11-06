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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 12:56

MDP asistirá gratuitamente a trabajadores afectados por la crisis laboral y bancaria

Funcionarios de medio de prensa la Tribuna se manifiestan frete al palacio de Justicia durante una audiencia relacionada con UENO BANK.
Funcionarios de medio de prensa la Tribuna se manifiestan frete al palacio de Justicia durante una audiencia relacionada con UENO BANK.Gustavo Machado

El Ministerio de la Defensa Pública habilitó servicios de orientación y representación legal sin costo para personas en situación de vulnerabilidad perjudicadas por la coyuntura actual.

Por ABC Color
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El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) anunció la puesta a disposición de sus servicios de asistencia jurídica para los trabajadores que se hayan visto perjudicados por la actual crisis laboral y bancaria.

La iniciativa responde a la misión constitucional de la institución de garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

La cobertura legal se brindará a través del Fuero Laboral u otra jurisdicción pertinente, abarcando tareas de orientación, acompañamiento y representación en casos de despidos, salarios pendientes, falta de pago de liquidaciones y otros incumplimientos laborales.

Desde la institución aclararon que la asistencia jurídica es de carácter gratuito para aquellas personas que no cuenten con recursos económicos suficientes y cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Lea más: Protestas de trabajadores de Ueno: estas son las promesas del Ministerio del Trabajo

Para facilitar la atención, se encuentra habilitada la línea telefónica gratuita 133, mediante la cual los afectados pueden consultar sobre los mecanismos de atención o coordinar el contacto directo con un defensor público.

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