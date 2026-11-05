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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 14:18

Protestas de trabajadores de Ueno: estas son las promesas del Ministerio del Trabajo

Grupo diverso de hombres y mujeres reunidos en la calle, algunos sentados y otros de pie, conversando.
Trabajadores de Ueno Bank y más de 60 empresas protestaron frente al Ministerio del Trabajo.Gentileza

Tras las masivas protestas frente al Ministerio del Trabajo, la ministra Mónica Recalde prometió resguardar los derechos de los empleados de Ueno. Conocé qué medidas anunció el Gobierno y los pasos legales para reclamar tu liquidación.

Por Rene Ramos
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Antes de que las autoridades salieran a dar explicaciones, la tensión frente a la sede del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS) era total. Los manifestantes, provenientes de empresas tercerizadas como Kaitel, Itti y WEPA, denunciaron un profundo abandono, advirtiendo que los anuncios iniciales solo beneficiaban a una minoría vinculada al banco.

“Nos quedamos sin plata y sin trabajo; somos más de 5.000 familias en zozobra y nos dan respuestas escuetas” reclamaba indignada Eliana Santander, vocera del sector, exigiendo que la ministra Mónica Recalde baje a la calle a dar la cara.

Los trabajadores apuntaron contra el esquema de tercerización del grupo, señalando que firmas como Kaitel operaban de forma exclusiva para la entidad financiera con correos corporativos del banco, pero sin las garantías del sector bancario. Representantes como Alejandro Bordaberri exigieron que el Ministerio modifique sus criterios para que el proceso de liquidación y los fondos de cobertura alcancen a todo el engranaje de contratistas y no solo al plantel directo de Ueno Bank.

Hombres y mujeres en una sala moderna, escuchando a un orador en traje oscuro, algunos revisando sus teléfonos móviles.
Trabajadores de Ueno y representantes del Ministerio del Trabajo se reunieron para debatir cuestiones laborales importantes.

Ante la fuerte presión de los manifestantes en la vía pública, la ministra Mónica Recalde se constituyó frente a los trabajadores para comprometerse a una serie de acciones inmediatas. La titular de la cartera laboral anunció inspecciones de oficio en todas las empresas vinculadas y advirtió que si no presentan los balances y estados financieros requeridos, el Ministerio rechazará las suspensiones temporales y exigirá el pago directo de las liquidaciones.

Las promesas y compromisos principales del MTESS

  • Inspecciones e intervención inmediata: Ordenó la constitución de inspectores de trabajo en todas las sedes de las empresas vinculadas (Skytel, Hiti, WEPA, VMedia, etc.) para corroborar si existe un cierre efectivo y fundamentar las acciones legales.
  • Control de la suspensión temporal de contratos: Aclaró que la empresa de medios (VMedia) solicitó suspensión pero no ha presentado la documentación contable ni los balances exigidos. Si el Ministerio no aprueba la suspensión, la empresa debe proceder de inmediato al pago de la liquidación. Es la única de las que serían 64 firmas privadas vinculadas a Ueno Bank.
  • Resguardo del derecho a indemnización (No renunciar): Exhortó enfáticamente a los trabajadores a no dejarse coaccionar ni firmar renuncias voluntarias, ya que mantener el vínculo contractual activo es indispensable para la determinación de sus derechos y posterior cobro.
  • Mesa de atención y relevamiento nominal: El personal del ministerio atenderá de manera continua (incluso el fin de semana) para tomar los datos nominales uno a uno y cruzarlos con las planillas oficiales.
  • Preservación de la cobertura de salud: Confirmó que, en caso de suspensión laboral, el IPS continuará cubriendo el seguro de salud.

Fechas y grupos de pago: ¿quiénes cobran primero y de dónde salen los fondos?

Durante su diálogo en la vía pública con los manifestantes, la ministra Recalde detalló el esquema de pagos previsto, aclarando que el desembolso dependerá de la entidad a la que aporta cada trabajador y de la supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP).

Grupo de trabajadores, algunos hablando y gesticulando, en un ambiente de oficina. Textos en las paredes sobre valores laborales.
Decenas de trabajadores suspendidos por Ueno se congregan en la oficina del Ministerio de Trabajo en Asunción.

El cronograma establece una marcada diferencia entre quienes cotizan al sector bancario y los miles de contratistas registrados en el seguro social común:

  • Caja Bancaria y Ueno Bank: Todos los empleados directos del banco (490 personas) y aquellos trabajadores de empresas vinculadas (como las corresponsalías de WEPA) que coticen a la Caja Bancaria, cobrarán sus liquidaciones la próxima semana con los fondos de la liquidación del banco administrados por el BCP.
  • Aportantes al IPS y resto de firmas: El personal que cotice al IPS o forme parte de las demás firmas tercerizadas quedará sujeto al procedimiento de fiscalización e inspección previa para exigir a los empleadores la liquidación o resolver sobre las solicitudes de suspensión.

Guía práctica para trabajadores de Ueno y empresas vinculadas: qué hacer hoy mismo

  • No firmar renuncias voluntarias: Ceder a coacciones o firmar renuncias anula la posibilidad de exigir la indemnización por despido y la liquidación completa.
  • Proporcionar datos en la mesa nominal: Acercar de forma presencial o virtual los datos personales e historial laboral para cruzar planillas formales e informales.
  • Documentar el vínculo laboral: Guardar correos corporativos, registros de asistencia, carnets o mensajes de trabajo que prueben la prestación de servicios exclusiva para el grupo.

Demanda colectiva y embargo: la batalla judicial de los trabajadores de medios

  • El conflicto sumó un frente judicial con las declaraciones de la abogada Alejandra Peralta, quien representa legalmente a los afectados del grupo de medios VMedia (La Tribuna, Crónica, La Tribu y una FM). La letrada denunció que más de 200 personas fueron notificadas de una supuesta suspensión por 90 días sin goce de sueldo que encubre una “desvinculación laboral disfrazada”, realizada de forma abrupta y sin la presencia de directivos de la empresa.
Alejandra Peralta, con camisa blanca y pantalones oscuros, interactúa con un grupo en un ambiente formal judicial.
Alejandra Peralta conversa con trabajadores de prensa en la Sala de Juicios Orales 2 del Poder Judicial.

“Más de 200 personas fueron comunicadas de una desvinculación laboral disfrazada de una suspensión por 90 días. Al no reunirse los requisitos, porque entre la madrugada y la mañana este local fue prácticamente rapiñado y se llevaron bienes muebles que podían servir para liquidar a la gente, procedimos a presentar una demanda colectiva por despido injustificado”, indicó la letrada.

Lea más: Ueno Bank inmoviliza G. 2 mil millones de la colecta nacional y pone en jaque a los bomberos voluntarios

El escrito inicial —que arrancó con 10 personas, pero proyecta sumar a más de 200 afectados— incluye un pedido formal de medida cautelar de embargo preventivo sobre los bienes de VMedia. El caso ya se encuentra en manos de la jueza Greta Quino, del primer turno laboral, a la espera de una resolución urgente que garantice un flujo de liquidez para el pago de las indemnizaciones, a través de un pedido de embargo de G. 1.000 millones.

Los trabajadores de los medios y de otras empresas vinculadas a Miguel Vázquez, se realizan tripartitas en el MTESS, con directivos de estas compañías. Según la ministra Mónica Recalde, estas reuniones continuarán en los próximos días, hasta que se resuelvan todas las situaciones.

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