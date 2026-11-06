San Estanislao: desfile por los 277 años de fundación y en honor a su protector

El desfile estudiantil se desarrolló sobre la avenida Cnel. Zoilo González con la participación de más de cien instituciones educativas públicas y privadas, así como organizaciones civiles. La ciudadanía santaniana acompañó masivamente el desarrollo del tradicional evento.

La organización en general estuvo a cargo de la Municipalidad de San Estanislao y las supervisiones del área educativa.

Santaní cuenta con más de 92.000 habitantes

La ciudad de San Estanislao de Kostka (Santaní) fue fundada el 13 de noviembre de 1749 por el sacerdote jesuita Sebastián de Yegros. Está ubicada en la parte sur del departamento de San Pedro y, actualmente, es una de las localidades con más crecimiento económico y poblacional debido a su ubicación estratégica.

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Santaní se encuentra asentada a 150 km de la capital del país, Asunción, y a 180 km de la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú. Cuenta con una población aproximada de algo más de 92.000 habitantes y un territorio de 2.625 kilómetros cuadrados (o 2.625 km²).

Actividades pendientes

Sábado 7: al mediodía, habrá una exposición de vehículos antiguos en el predio del Club Social Amigos son los Amigos. En horas de la noche, se realizará una fiesta taurina en el local de la Asociación de Jinetes de Santaní.

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Domingo 8: Desde las 09:00, festival homenaje por los 277 años de San Estanislao.

A las 11:00, Comilona Rotary, frente al Museo Histórico de la ciudad.

Desde las 13:00, la tradicional jineteada en la Asociación de Jinetes de Santaní.

Martes 10: Feria Pedagógica en la plaza Mcal. López, organizada por las supervisiones educativas de la zona.

Programa religioso diario

Desde las 19:00 se realizará la misa del novenario en honor a San Estanislao de Kostka, que se extenderá hasta el 12 de noviembre.

El 13 de noviembre, a las 08:00, se realizará la misa en honor al patrono, seguida de la procesión de la sagrada imagen de San Estanislao.