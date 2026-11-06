Ueno Bank: congelamiento de fondos ya limita la operatividad de los bomberos voluntarios

El congelamiento de los fondos de ahorristas de Ueno Bank, cuyas operaciones cesaron el pasado martes por disposición del Banco Central del Paraguay (BCP), ha tenido un impacto directo en la operatividad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, que albergaba gran parte de sus recursos monetarios en cuentas en esa entidad bancaria.

El pasado martes, el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, banco vinculado a exsocios comerciales del presidente Santiago Peña, tras constatar un deterioro en sus índices de solvencia que la banca matriz atribuye a irregularidades administrativas.

Todas las operaciones de Ueno cesaron el martes, dejando congelados los ahorros que cientos de miles de ciudadanos tenían guardados en sus cuentas, además de grandes volúmenes de fondos de entidades del Estado paraguayo que habían sido depositadas en esa casa bancaria.

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Ayer, jueves, comenzaron a producirse transferencias de los fondos congelados en Ueno a cuentas de ahorristas en otros bancos, aunque solo para aquellas personas que no tienen más de 10 millones de guaraníes depositados en Ueno, no tienen deudas pendientes con la entidad y ya tienen cuentas en otro banco.

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Afecta la capacidad operativa de bomberos

El directorio nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay informó ayer que alrededor de 2.000 millones de guaraníes recaudados durante la última colecta nacional de la organización, además de fondos genuinos de los distintos cuarteles, están retenidos en cuentas de Ueno.

Esa situación compromete directamente “la capacidad operativa de nuestros cuarteles y la continuidad de los servicios de emergencia que brindamos a todo el país”, advirtió el directorio.

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En un ejemplo de esa afectación, la XVI Compañía del Cuerpo de Bomberos, de la ciudad de Itá, informó ayer que la totalidad de sus fondos están congelados.

Esos fondos son utilizados para el mantenimiento de móviles, la compra de combustibles y otros gastos de operatividad diaria de esa compañía. A causa de la imposibilidad de disponer de ese dinero, el cuartel se ve obligado a limitar a solo uno el número de móviles de emergencia en guardia para cubrir emergencias en la ciudad.

Piden resguardar fondos

Las autoridades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios señalaron que están trabajando para “que estos recursos sean expresamente protegidos y excluidos de cualquier mecanismo de quita conversión, reestructuración o postergación que pueda afectar su disponibilidad y destino” y solicitaron a las autoridades nacionales medidas para “resguardar recursos que pertenecen a la ciudadanía y están destinados a protegerla”.