Ueno Bank inmoviliza G. 2 mil millones de la colecta nacional y pone en jaque a los bomberos voluntarios

“Nos sentimos dolidos y estafados por esta situación, Pedimos calma a los cuarteles”, expresó la Capitán Ppal. Lorena Canan, presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), al referirse a la acuciante situación que están atravesando debido a la retención de G. 2 mil millones en Ueno Bank.

Lorena Canan explicó que si bien operan con otros bancos, hace 1 año firmaron un acuerdo con Ueno Bank para la colecta nacional, en virtud del cual todo lo que recaudaban los cuales cuarteles a nivel nacional era destinado a las cuentas del CBVP en la mencionada entidad.

En ese sentido, explicó que tenían habilitadas 50 cuentas corrientes con la misma persona jurídica, situación que les preocupa sobre manera debidio a que la normativa vigente prevé una cobertura de garantía de G. 228 millones por personería jurídica.

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Vacío normativo deja en la nebulosa el destino de los recursos del CBVP

“Estamos muy preocupados, porque lo que se contempla es la devolución por personería jurídica pero no por cuentas. Intentamos ver si pueden hacer excepción, estamos en la última parte de la lista. Estamos consultando los movimientos administrativos para ir viendo en que instancia recurrir”, explcó.

Canan comentó que cuando empezaron los rumores, consultó a la gerente de Ueno Diana Mongelós, con quien realizó las tratativas para vincular a la entidad a la campaña de la colecta, y la alta funcionaria le aseguró que no había problema alguno y que era una “cuestión política” nada más.

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Gerente de Ueno dijo que era solo una “cuestión política”

“Consultamos y dijeron que era una cuestión política para desestabilizar. La gerente Diana Mongelós dijo que contaban con la solvencia, que nada iba a ocurrir. Y ahora nos encontramos en esta situación”, resaltó.

Canan explicó que Ueno Bank estuvo vinculado a dos colectas, la últmia de ellas realizada en octubre pasado. En total, las cuentas de los bomberos voluntarios tenían un total de G. 2 mil milones, de los cuales G.1.400.000.000 corresponden a lo recaudado mediante la colecta y la suma restante, a fondos propios de la institución.

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Impacto operativo de la retención de los recursos en los 140 cuarteles

“Es mucho dinero para nosotros y por sobre todo, lo que más nos duele es que es el aporte de la ciudadanía que confió en nosotros. Esta situación, que hoy este dinero esté retenido, golpea bastante la operatividad en nuestros cuarteles y nos deja en una situación complicada para poder prestar servicio”, acotó.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay tiene 140 cuarteles en el país, con aproximadamente 6.500 bomberos. Canan comentó que tras la intervención a Ueno, la ansiedad se apoderó de los cuarteles y las llamadas no cesan y hasta ahora, la incertidumbre es total.

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“Todos están preguntando, quieren saber cómo vamos a hacer, pedimos calma a nuestros cuarteles”, señaló, tras comentar que el dinero recaudado es utilizado para la cobertura de necesidades que van desde el mantenimiento o reparación de vehículos de rescate hasta mejoras estructurales en sus cuarteles, además de los costos operativos que cada servicio tiene.

Costo operativo de servicios prestados por bomberos, a partir de G. 1.500.000

El costo operativo de un servicio de rescate por accidente vehicular con traslado en ambulancia es, en promedio, de G. 1.500.000. Considerando el promedio de 123 casos que se registran al mes en la capital, da un total de G. 184.000.000 para este servicio.

El costo de la asistencia a un caso de incendio vehicular es de G. 5 millones y solamente en Asunción, se registran 8 casos por mes, que en total cuesta G. 40 millones mensuales.

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Asimismo, en caso de un incendio de gran magnitud, los costos se multiplican y trepan a G. 350.000.000 si concurren 10 a 15 vehículos de distinto porte, con más personal y horas de trabajo, lo que implica un gran desgaste operativo y económico.