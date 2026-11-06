“Debe ir directo a Tacumbú”: Villalba exige la detención inmediata de Santiago Peña

Minutos después de que la Cámara de Senadores resolviera la destitución unánime de Santiago Peña como Presidente de la República, el senador opositor Ever Villalba lanzó duras críticas y exigió que la Justicia actúe de inmediato, sin dar tiempo a maniobras de fuga.

Para el legislador, la salida del jefe de Estado del Poder Ejecutivo no es el fin del problema, sino apenas el primer paso que debe derivar en su aprehensión esta misma noche y su posterior remisión al exTacumbú, donde ya se encuentran recluidos los principales directivos de la quebrada entidad financiera Ueno Bank S.A.

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Villalba señaló que el juzgamiento político llegó tarde y acusó a la bancada oficialista de haber montado un cerco para acallar las voces críticas durante la sesión histórica.

Denunció con indignación que a varios parlamentarios les cortaron el micrófono y les impidieron fundamentar sus votos. “Santiago Peña no puede andar libre; tiene que ir a hacerle compañía a su gavilla a la cárcel. Esta misma noche la Fiscalía tiene que ordenar su detención y disponer el embargo preventivo de todos sus bienes para asegurar la devolución del dinero robado al pueblo”, aseveró con vehemencia.

“Peña fue un fusible, pero el esquema corrupto sigue intacto”

Para Villalba, Peña funcionó como un mero “fusible” que saltó cuando la presión ciudadana se volvió insostenible, pero advirtió a la población que el engranaje político que apañó el vaciamiento sigue manejando los hilos del Estado.

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Remarcó que la asunción de la línea de sucesión no representa ninguna garantía de cambio profundo, recordando que la cúpula del Ejecutivo administró el país a la par del mandatario saliente durante sus reiterados viajes al exterior.

Cuestionó además las palabras finales del exmandatario difundidas en sus redes sociales, tildándolo de “caradura” por pretender despedirse como una víctima de la inestabilidad. “Leí su comunicado durante la sesión y demuestra una vez más su falta de respeto hacia las familias que se quedaron sin sus ahorros. El tipo sabía perfectamente que el banco se iba a ir a pique y, en vez de proteger a la gente, se dedicaron a meter más dinero público a última hora para salvar a su entorno. Eso es complicidad directa y despojo a mano armada”, disparó el senador.