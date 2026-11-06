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Política
06 de noviembre de 2026 - 19:37

Fiscalía ordena detención del expresidente Santiago Peña

El Ministerio Público ordenó la detención del presidente de la República destituido Santiago Peña Palacios, en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles en el escándalo financiero de Ueno Bank. La orden fiscal también afecta al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo Spalding.

Por Carlos Ortega
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La Fiscalía emitió la Nota N° 97 fecha 6 de noviembre de 2026, en el marco de la Causa N° 92/2026 caratulada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”, ordenando la detención inmediata del expresidente de la República Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo Spalding, por el caso Ueno Bank.

Dicha orden fue dictada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster; y la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez, quienes remitieron la orden directamente a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento obligatorio.

Lea más: Por la condena: Senado destituye a Peña por mal desempeño

Grupo de diez personas, policías en uniformes oscuros alrededor de un hombre con sombrero, en la puerta de una casa con el número 420.
Agentes de la Policía Nacional rodean la casa del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, sobre quien pesa una orden de detención.

En el caso de Santiago Peña, la orden fiscal señala que ex titular del Ejecutivo debe guardar detención en su domicilio, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Por su parte el ex titular del BCP Carlos Carvallo, una vez detenido, deberá cumplir la medida dispuesta por la Fiscalía en la dependencia que disponga la Comandancia de la Policía.

Hechos denunciados en contra de Santiago Peña

La denuncia presentada por un grupo de legisladores este jueves 5 de noviembre, que amplía la ya presentada el 22 de octubre de 2025, contra el presidente de la República Santiago Peña Palacios, señala tres hechos nuevos que se vinculan con la denuncia original sobre los intereses del mandatario y su entorno con el grupo Ueno.

Lea más: Caso Ueno: denuncia apunta a Santiago Peña y exdirectorio del BCP

Al respecto, se tiene que las autoridades del Banco Central del Paraguay, principalmente Carlos Carvallo, conocieron desde abril de 2026 los problemas de Ueno y, a pesar de ello, no activaron a tiempo las herramientas legales para evitar la crisis que estalló esta semana.

Los fiscales Christian Benítez (i), Elena Fiore (c) y Silvia González (d), conforman el equipo encargado de investigar a Santiago Peña.
Los fiscales Christian Benítez (i), Elena Fiore (c) y Silvia González (d), conforman el equipo encargado de investigar a Santiago Peña.

En cuanto a los depositantes públicos del IPS, de la Itaipú Binacional, de la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de Economía y otras entidades más, colocaron fondos del Estado en Ueno, por lo que los denunciantes solicitaron establecer, decisión por decisión, si el Estado es víctima o si actuaron en connivencia entre sí.

Refieren que con la intervención del BCP y la decisión de iniciar la resolución de Ueno Bank, “el riesgo se convirtió en perjuicio: los fondos públicos que superan la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos (G. 228,3 millones por depositante) dependen ahora del balance de exclusión”.

Lea más: Caso Ueno: causa fiscal contra Santiago Peña es por lesión de confianza

Policías en uniforme con camisetas de alta visibilidad patrullan una escena urbana nocturna con vehículos y luces encendidas.
Agentes de la Policía Nacional rodean la casa del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, sobre quien pesa una orden de detención.

En el año 2023, Santiago Peña declaró ser accionista de Ueno Holding por valor de G. 6.144 millones que luego fueron vendidas en abril de 2025, un CDA de G. 2.400 millones en Ueno y un bono de Itti; su hermano, figura como socio de U Holding SARL, por medio de la cual el grupo controlaría Ueno.

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