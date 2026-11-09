Dos escuelas públicas de Central reciben importante donación de libros

Con esta actividad llegó a su culminación la agenda preparada para celebrar el 4° aniversario del CVP, que se cumplió el 22 de octubre pasado. Delegaciones del CVP y de FAP estuvieron presentes en las dos escuelas públicas seleccionadas para realizar la entrega de los libros aportados por asociados de ambas entidades y, fundamentalmente, por la Librería El Lector, que apoyó decididamente la iniciativa.

En la Escuela Básica N° 1031 “Santiago Leguizamón” , de Ykua Duré, Luque, una delegación del CVP (su presidente Gustavo Rojas Bogarín y Gabriel Cazenave), acompañada por el también comunicador Dante Leguizamón, hijo de Santiago, asesinado en un atentado en 1991, en Pedro Juan Caballero, fueron los portadores de la donación, que fue recibida por la directora de la institución, Norma Mendoza y la coordinadora Carmen Martínez.

Docentes y alumnos, entusiasmados por el material de lectura que tendrán de ahora en más a disposición, acompañaron el acto en la humilde casa de estudios.

Por su parte, en la Escuela Básica N° 7819 “Óscar Daniel Santa Cruz” , de Lambaré, estuvieron presentes Rogelio Delgado, presidente de FAP, Alcides Báez (socio fundador del CVP) y el propietario de El Lector, Pablo León Burián, además de Aproniano, Julio y Diego Santa Cruz, padre y hermanos respectivamente de Óscar Daniel, quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico en 2005, cuando formaba parte del plantel del club Cerro Porteño, donde se desempeñaba como arquero. Roque Santa Cruz, también hermano de Óscar, no pudo asistir debido a sus compromisos profesionales con el club Nacional.

La entrega se hizo a la directora de la institución María Ramona Carballo, quien preparó para el efecto un lucido acto al que asistió igualmente Fernando González, director de la Dirección de Certificación Académica del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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En cada institución educativa fue entregada una biblioteca con 150 volúmenes seleccionados por El Lector, además de un lote de textos educativos recogidos a través de aportes de asociados del CVP y de FAP, que vienen trabajando en conjunto hace dos años en diversas actividades, principalmente seminarios de capacitación.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) colaboró igualmente con un lote de libros que fueron facilitados por Dante Leguizamón.

También apoyaron este emprendimiento ABC Color, Radio Caritas y el Grupo Paraguay Eventos y Emprendimientos (GPEE).