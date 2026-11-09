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Nacionales
09 de noviembre de 2026 - 18:49

Operativo Caacupé 2026: segunda reunión interinstitucional para la fiesta mariana

Cinco trabajadores en chalecos amarillos realizan tareas en las escaleras de la Basílica de Caacupé bajo un día soleado.
La Basílica de Caacupé está siendo remozada en el marco de los preparativos de la festividad mariana.Faustina Agüero

La segunda reunión interinstitucional para coordinar el Operativo 2026, de cara a la festividad de la Virgen de los Milagros, se realizará mañana.

Por Faustina Agüero
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El encuentro está previsto para las 09:00 en la sala de conferencias de la Municipalidad de Caacupé. Están convocados representantes de distintas instituciones involucradas en la organización de la festividad religiosa más importante del país.

Durante la reunión se buscará avanzar en la coordinación de las tareas relacionadas con la seguridad, el ordenamiento del tránsito, la asistencia sanitaria, la limpieza, la recolección de residuos y los servicios destinados a recibir a miles de peregrinos que llegarán a la Capital Espiritual de la República.

La organización del Operativo Caacupé requiere un trabajo conjunto entre las instituciones públicas, autoridades municipales, representantes de la Iglesia Católica y organismos de seguridad, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para los visitantes y fieles durante las jornadas del novenario y la festividad central.

Lea más: La Basílica de Caacupé se hermosea para recibir a los peregrinos en la festividad mariana

Novenario inicia el 28 de noviembre

El novenario se iniciará el 28 de noviembre y la fiesta central será el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María.

Cada año, los devotos de la Virgen de Caacupé comienzan a llegar en peregrinación desde finales de noviembre hasta finales de diciembre, aunque los días de mayor concentración de promeseros son desde el 28 de noviembre hasta el 8 de diciembre.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo

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