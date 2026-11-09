Docentes bloquean ruta PY02 para exigir reivindicaciones y repudiar fraude de ueno bank

La movilización reunió a educadores de distintos gremios de la región, quienes se concentraron a un costado de la ruta PY02 y comenzaron a realizar bloqueos intermitentes del tránsito, con interrupciones que se prolongan hasta por 45 minutos.

Los docentes reclaman principalmente un reajuste salarial del 8%, en coincidencia con el estudio del Presupuesto General de la Nación. Además, exigen una rápida resolución de los trámites de desvinculación de los educadores que ya cuentan con resoluciones de jubilación.

Otro de los motivos de la protesta es el repudio al escándalo financiero que afecta al país, particularmente por el supuesto vaciamiento de la caja fiscal y de otras instituciones a través de ueno bank.

El profesor Guillermo Martínez, presidente de la Asociación de Educadores de Coronel Oviedo (ADECO) y representante de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), señaló que la movilización busca defender las reivindicaciones del sector y exigir respuestas de las autoridades nacionales.

Explicó que la convocatoria reúne a varios gremios, entre ellos la UNE, OTEP, SINTE, FEP y ADECO, cuyos integrantes decidieron unificar sus reclamos en esta jornada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Martínez manifestó que, además del pedido de aumento salarial, los educadores buscan expresar su indignación por los hechos que afectan a las instituciones públicas y reclamar la recuperación de la confianza de la ciudadanía en las autoridades.

Cierres intermitentes en el km 125 de la ruta PY02 realizan los profesores

En cuanto a la medida de fuerza, el dirigente gremial indicó que los cierres de la ruta se realizan de manera intermitente y que los manifestantes tienen previsto respetar las reglamentaciones vigentes para este tipo de movilizaciones. También anunciaron intervenciones de varios oradores y la elaboración de una nota formal que será presentada a las autoridades con los reclamos del sector.

Respecto a la duración de la protesta, Martínez señaló que inicialmente está prevista para esta jornada, pero aclaró que los gremios evaluarán la posibilidad de prolongarla dependiendo de las respuestas y de las decisiones que adopten sus representantes.

Mientras tanto, los docentes permanecen en el kilómetro 125 de la ruta PY02, donde continúan las manifestaciones y las interrupciones intermitentes del tránsito.