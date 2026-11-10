Ante el abandono municipal, vecinos reparan a mano un camino rural en San Joaquín

Con palas y las pocas herramientas disponibles, jóvenes, adultos y estudiantes realizaron trabajos a mano para permitir, al menos, el paso peatonal por los tramos más deteriorados en la compañía Toro Akã del distrito de San Joaquín departamento de Caaguazú.

La situación afecta diariamente a numerosos pobladores, principalmente a estudiantes que utilizan el camino para llegar hasta sus instituciones educativas, así como a productores agrícolas que necesitan trasladar sus mercaderías hasta las zonas urbanas para comercializarlas.

Ante el avanzado deterioro de la vía y la falta de intervención municipal, los vecinos decidieron dejar de esperar y ponerse manos a la obra, realizando trabajos de reparación de manera comunitaria y con recursos propios.

Cuestionan la falta de inversión en la mejora del acceso al colegio

El profesor Edelio Barrios, poblador de la compañía, manifestó que la Municipalidad de San Joaquín no responde a los reiterados pedidos de los habitantes para mejorar las condiciones del camino. Por este motivo, vecinos y estudiantes se organizaron para realizar el bacheo de forma manual, como en los viejos tiempos.

Explicó que uno de los principales objetivos es garantizar el tránsito de los estudiantes que diariamente deben llegar hasta el Colegio Inmaculada Concepción de Pejupá, además de facilitar la circulación de los demás pobladores.

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Barrios cuestionó que la administración municipal recibe más de G. 5.400 millones anuales en concepto de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), pero que, pese a estos millonarios recursos, no se observan soluciones para los problemas de infraestructura vial que afectan a las comunidades rurales.

Finalmente, pidió a las autoridades municipales una rápida intervención para reparar el camino y garantizar condiciones de transitabilidad durante todo el año. Señaló que el mal estado de las vías no solo perjudica a los estudiantes, sino también a los productores que dependen de estos caminos para sacar sus productos y llegar hasta los centros urbanos.

Intendente niega abandono y afirma que no recibió pedidos de reparación

Por su parte, el intendente de San Joaquín, Javier Palacios (ANR-HC), manifestó que no tiene registrado ningún pedido de reparación del camino de la compañía Toro Akã y aseguró que desconoce la situación denunciada por los pobladores.

El jefe comunal dijo que este tipo de denuncias suelen responder a cuestiones políticas, teniendo en cuenta que en la zona residen referentes de sectores opositores que perdieron en las últimas elecciones municipales.

Asimismo, rechazó los montos de recursos municipales mencionados por los denunciantes y aseguró que el presupuesto general de la Municipalidad, sumando todos sus ingresos, alcanza un máximo de G. 3.800 millones anuales.

Palacios reconoció que las intensas lluvias registradas durante los últimos días provocaron importantes daños en varios caminos vecinales del distrito. No obstante, señaló que las maquinarias de la comuna se encuentran trabajando en diferentes sectores y que las intervenciones se realizan de acuerdo con el orden de necesidades.