Caso Ueno: allanan casa de exministro Carlos Fernández Valdovinos

Alrededor de las 15:00, una comitiva fiscal encabezada por los fiscales Christian Benítez y Laura Giacummo, acompañados por agentes policiales procedieron a allanar la casa de Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, ex ministro de Economía y Finanzas (MEF), ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y actual consejero de la Itaipú Binacional, en el marco del caso Ueno Bank.

El procedimiento se está llevando a cabo en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Asunción, donde se encuentra ubicada la vivienda del exintegrante del Poder Ejecutivo.

Lea más: Abren la segunda caja fuerte de Ueno Bank y esto fue lo que encontraron

Cabe señalar que Fernández Valdovinos no está imputado y tampoco hay orden de detención en su contra, hasta el momento, según refirieron desde la Fiscalía. Aunque, sí se lo menciona en una denuncia presentada en el marco del caso Ueno.

De acuerdo con la denuncia, el capital colocado por el MEF en Ueno Bank asciende a G. 250.000 millones de los excedentes de los fondos jubilatorios, sumado a G. 123.838 millones en intereses comprometidos.

MEF denunció colocación de fondos en Ueno

El pasado 5 de noviembre, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, bajo patrocinio del abogado del Tesoro, Dr. Fernando Benavente, y conforme a lo dispuesto en los artículos 284 y 286 del Código Procesal Penal, denunció a los directivos, funcionarios y demás personas que resulten responsables de la entidad Ueno Bank S.A., por actos que podrían constituir hechos punibles contra el patrimonio de la cartera estatal, vinculados con los recursos financieros excedentes de la Caja Fiscal depositados en dicha entidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El MEF requirió al órgano jurisdiccional competente las medidas cautelares necesarias para resguardar el patrimonio del Estado y asegurar la reparación del perjuicio causado a los fondos previsionales.

Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

De acuerdo con la denuncia del MEF, la denuncia se formuló en el marco de la comunicación del BCP de la resolución y cierre de Ueno Bank, tras constatar que su índice de solvencia se encontraba por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, como consecuencia de los ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

El argumento presentado por la cartera estatal “la situación patrimonial que hoy constata el BCP difiere sustancialmente de la que la entidad presentaba públicamente en julio de 2025, cuando el MEF colocó en ella G. 250.000.000.000 de recursos de naturaleza jubilatoria sobre la base de esa información” y esto, recordemos bajo la administración de Carlos Fernández Valdovinos al frente del MEF en ese tiempo.

Lea más: Senador Filizzola denuncia al gobierno de Peña por mentir sobre el déficit fiscal y deudas acumuladas

El MEF solicitó a la representación fiscal que investigue estos hechos, en forma autónoma o en el marco de la causa penal ya abierta, a fin de identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para resguardar los fondos previsionales comprometidos, conforme a las circunstancias de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

Ueno proveyó información falsa o inexacta al BCP

Todos estos factores se evalúan con información pública y oficial: la calificación de riesgo emitida por sociedades calificadoras inscritas ante el supervisor del mercado de valores, y los indicadores de liquidez, solvencia y morosidad que la Superintendencia de Bancos del BCP publica en su Boletín Estadístico Mensual, fuente que el propio Manual establece para la evaluación.

La denuncia presentada por el MEF, indica que de lo expuesto surge el indicio de que Ueno Bank S.A. habría proporcionado al público, al órgano supervisor y a las sociedades calificadoras información falsa o inexacta sobre su situación patrimonial y financiera y que dicha información era relevante y determinante para la decisión de este Ministerio y que de haberse conocido la situación real de la entidad, era razonable concluir que no habría reunido las condiciones para recibir los recursos de la Caja Fiscal.

Lea más: Caja Fiscal colocó US$ 1.174 millones desde 2013 y a 2025 saldo es de US$ 458 millones

Recursos comprometidos de la Caja jubilatoria

“Como consecuencia, hoy podría encontrarse comprometida la recuperación del capital invertido de G. 250.000.000.000, con vencimiento en julio de 2030, y de G. 123.838.000.000 en intereses pendientes de devengar entre 2026 y 2030, recursos que pertenecen al sistema de jubilaciones y pensiones del sector público”, detalla el escrito.

La cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos está limitada al equivalente de setenta y cinco (75) salarios mínimos mensuales (Ley N.º 2334/2003), por lo que solo alcanza a una porción mínima de los depósitos.