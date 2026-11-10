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Policiales
10 de noviembre de 2026 - 15:26

Abren la segunda caja fuerte de Ueno Bank y esto fue lo que encontraron

La comitiva fiscal que allanó la casa matriz de Ueno Bank abrió la segunda caja fuerte que encontraron durante el operativo. El fiscal de la causa, Jorge Arce, dio detalles de lo que encontraron.

Por ABC Color
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La Fiscalía allanó la casa matriz de Ueno Bank este lunes, donde encontraron dos cajas fuertes, de las cuales la primera estaba escondida detrás de una pared. Hasta ayer solo pudo abrirse la primera, en la que encontraron documentos que serían de interés para la causa.

La segunda, abierta hoy, tenía en su interiore G. 87.163.050 en efectivo, según detalló el fiscal Jorge Arce, integrante del equipo fiscal.

“Hoy se procedió a esa apertura a través de un cerrajero y encontramos dinero en efectivo, aproximadamente G. 86 millones que estaban en fajos, tenían algunas precintas con sellos del banco Ueno Bank y algunos sobres que corresponderían a otras sumas o que servirían de depósito de dinero en efectivo. Lo que pudimos corroborar que esa caja fuerte efectivamente se utilizaba para guardar dinero en efectivo”, precisó en conversación con los medios de comunicación.

Lea más: Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP

Dinero en una de las cajas fuertes halladas en Ueno Bank.
Dinero en una de las cajas fuertes halladas en Ueno Bank.

Relevan informaciones de otras áreas

El procedimiento de ayer fue encabezado por el fiscal Silvio Corbeta, que se realizó en la oficina que ocupaba Miguel Vázquez, en la sede ubicada sobre las calles Santa Teresa y Concejal Vargas.

La primera caja fuerte estaba detrás de una pared falsa, mientras que la segunda caja fuerte abierta hoy estaba ubicada en la azotea del edificio, detrás de un baño.

Debido a que ayer, al no poder abrir la segunda caja fuerte, la lacraron para continuar hoy, también la inspección fiscal de las demás oficinas se realizaron esta tarde. Jorge Arce aclaró que ingresaron a otras dependencias donde relevaron otras informaciones.

“Ahora mismo están haciendo los personales de Cibercrimen, están procediendo a realizar su relevamiento de todo lo que sea la parte digital. Vamos a guardar las descargas, porque como ustedes saben, eso lleva un poco de tiempo”, señaló.

Lea más: Ueno Bank: Impondrán medidas hoy a directivos imputados

Billetes apilados sobre una superficie oscura, con banda de Ueno Bank, documentos y un cuchillo en un entorno de oficina.
Dinero que el equipo fiscal encontró dentro de la bóveda de las oficinas de Ueno Bank.

La caída de Ueno Bank

La causa conocida como Ueno Bank se abrió tras aplicarse un procedimiento de resolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a la entidad bancaria después de un sumario que detectó insuficiencia en el índice de solvencia por debajo del 50% mínimo requerido.

Esto generó que más de 3.000.000 de cuentas se congelaran, lo que desencadenó una crisis financiera sin precedentes. También más de G. 4,9 millones de fondos públicos depositados en Ueno Bank están comprometidos.

Por esta causa fueron imputados Miguel Vázquez, quien guarda reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos, además de otros siete integrantes del directorio del banco. Otros 19 funcionarios fueron imputados. En una causa relacionada, también fue imputado y mandado a prisión de manera preventiva el expresidente de la República, Santiago Peña, destituido vía juicio político tras la caída del banco.

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