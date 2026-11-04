ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Estilo de vida
04 de noviembre de 2026 - 15:23

Dolor de cuello: cuándo puede ser una señal de un problema más grave

Dolor de cuello.
Dolor de cuello.kieferpix

El dolor de cuello suele atribuirse a la postura o al uso de pantallas, pero si persiste durante semanas, aparece tras una caída o se acompaña de fiebre, hormigueo o debilidad, puede exigir atención médica inmediata.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El dolor de cuello es una molestia común que la mayoría de las personas experimentan en algún momento de sus vidas. A menudo se atribuye a una mala postura, especialmente debido al uso excesivo de dispositivos tecnológicos. Sin embargo, cuando el dolor se vuelve persistente, puede ser señal de que algo más serio está sucediendo.

Lea más: ¿Cómo saber si necesitamos hablar con un psicólogo? Estas señales van más allá de una crisis

Causas comunes del dolor de cuello

  1. Mala postura: el uso prolongado de teléfonos inteligentes y computadoras puede causar una tensión postural, conocida comúnmente como el “cuello de texto”.
  2. Estrés y tensión muscular: la tensión emocional puede hacer que los músculos del cuello se contraigan, resultando en dolor.
  3. Lesiones: un accidente automovilístico o una caída puede causar lesiones menores o graves, como esguinces o fracturas.
  4. Enfermedades degenerativas: condiciones como la artritis cervical pueden causar dolor crónico.
  5. Trastornos del sueño: dormir en una posición incómoda o en una almohada inadecuada puede afectar la alineación del cuello.

Señales de advertencia de un problema más grave

Aunque muchas causas del dolor de cuello son benignas, hay ciertas señales y síntomas que podrían indicar problemas más serios que requieren atención médica inmediata, como el dolor severamente intenso o persistente. Es decir, un dolor que no mejora con reposo o con tratamientos típicos de autocuidado, o dolor continuo que persiste más allá de varias semanas.

Lea más: Dolor testicular: cuándo puede deberse a la excitación y cuándo requiere atención urgente

Cualquier dolor de cuello después de un accidente automovilístico o una caída debe ser evaluado por un médico. Por otro lado, el entumecimiento, hormigueo en los brazos o manos, o una pérdida de fuerza en los músculos, puede ser un indicio de compresión nerviosa, y también requiere atención profesional.

Si sentís rigidez que limita severamente el movimiento, o que aumenta junto con fiebre, puede ser un signo de meningitis. Un dolor que se extiende hacia los hombros o brazos podría indicar una hernia de disco o problemas en las raíces nerviosas.

Cuándo buscar atención médica

Si experimentás alguna de las señales de advertencia mencionadas, es crucial buscar atención médica.

Un profesional de la salud puede realizar exámenes físicos, imágenes y otras pruebas para diagnosticar la causa subyacente del dolor. Esto es especialmente importante si el dolor interfiere con las actividades diarias o perturba el sueño.

Opciones de tratamiento

El tratamiento dependerá de la causa específica del dolor, pero puede incluir:

  • Fisioterapia: ejercicios prescritos para mejorar la fuerza y flexibilidad muscular.
  • Medicamentos: analgésicos, antiinflamatorios o relajantes musculares pueden ser recomendados.
  • Terapias alternativas: acupuntura, quiropráctica o masajes pueden ser útiles para algunos pacientes.
  • Cirugía: en casos graves, como una hernia de disco, la cirugía puede ser necesaria.

Aunque el dolor de cuello es a menudo el resultado de tensiones musculares o malas posturas, es importante no ignorar el dolor persistente y evaluar los síntomas que lo acompañan.

Lea más: Crisis de ansiedad: síntomas, causas y cuándo buscar ayuda

Una atención médica oportuna puede prevenir complicaciones y ofrecer un camino hacia el alivio duradero. Siempre es mejor errar por el lado de la precaución y buscar asesoramiento médico cuando el dolor de cuello persiste o se acompaña de síntomas inusuales.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más

Te puede interesar