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Nacionales
11 de noviembre de 2026 - 15:34

Abogado de presidente de Ueno desmiente supuesta renuncia a la defensa

Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Juan Manuel Gustale en chaquetas con chalecos de Policía Nacional, en una oficina con documentos.
De izquierda a derecha: Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller, Juan Manuel Gustale Cardoni, exdirectores y expresidente de Ueno Bank.

El abogado Marcio Battilana, uno de los representantes legales del procesado presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale Cardoni, desmintió una supuesta renuncia suya a la defensa de su cliente.

Por ABC Color
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Este miércoles se reportó una supuesta renuncia de los abogados Marcio Battilana y José Miguel Fernández Zacur a la representación legal del imputado presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale Cardoni, actualmente preso en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

Al respecto, Battilana desmintió tal dato y reconfirmó que ambos siguen representando a Gustale Cardoni. Sin embargo, aclaró que originalmente sí precisó que ambos renunciaron al mandato de Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller.

“Es mentira eso; los dos seguimos (representando legalmente a Gustale Cardoni). En Tribunales salió una providencia por la cual se acepta nuestra renuncia al mandato a Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller porque nosotros, por la emergencia en la semana pasada, les asistimos a los tres”, precisó a ABC Cardinal.

Noticia en desarrollo.

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