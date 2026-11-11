Abogado de presidente de Ueno desmiente supuesta renuncia a la defensa

Este miércoles se reportó una supuesta renuncia de los abogados Marcio Battilana y José Miguel Fernández Zacur a la representación legal del imputado presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale Cardoni, actualmente preso en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

Al respecto, Battilana desmintió tal dato y reconfirmó que ambos siguen representando a Gustale Cardoni. Sin embargo, aclaró que originalmente sí precisó que ambos renunciaron al mandato de Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller.

“Es mentira eso; los dos seguimos (representando legalmente a Gustale Cardoni). En Tribunales salió una providencia por la cual se acepta nuestra renuncia al mandato a Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller porque nosotros, por la emergencia en la semana pasada, les asistimos a los tres”, precisó a ABC Cardinal.

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