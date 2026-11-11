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Nacionales
11 de noviembre de 2026 - 16:30

Joshua Abreu: el pastor que predicaba sobre bonos desde el púlpito antes del colapso de Ueno

Tras la confirmación de la Fiscalía de que investiga a Joshua Abreu —pastor del CFA y directivo de Ueno Casa de Bolsa—, resurgió en redes un sermón de setiembre pasado en el que promovía inversiones en bonos. Sus palabras toman ahora otra dimensión frente a la debacle y las pesquisas abiertas sobre el grupo financiero y su prédica se hizo viral en redes sociales.

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El domingo 13 de septiembre de 2026, el pastor Joshua Abreu habló de finanzas y de la bolsa de valores ante los fieles del Centro Familiar de Adoración (CFA).

En ese momento Abreu también era director titular de Ueno Casa de Bolsa. Su sermón se tituló “El corazón detrás del dar”. A los servicios dominicales del CFA solían asistir figuras del poder político y económico, entre ellas el entonces presidente Santiago Peña; Miguel Vázquez, cabeza operativa del grupo financiero, y Carlos Astigarraga.

Pocas semanas después, el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank. La medida alcanzó también a la casa de bolsa y abrió una crisis financiera y política.

Hombre en camisa blanca y pantalones claros, sostiene micrófono en un escenario decorado, con público participando activamente.
Joshua Abreu durante una prédica en el CFA. El pastor es investigado en el Caso Ueno Bank.

“Donde ponés tu tesoro, ahí se muda tu corazón”

La prédica de aquel domingo -que ahora es viral en redes- duró casi una hora. Para sustentar que se hablara de dinero desde el altar, Abreu dijo que “Jesús habló más de finanzas que del cielo y el infierno”. Su idea central fue que el afecto va hacia donde uno pone su dinero, y que el orden no es el inverso.

“Donde ponés tu tesoro, ahí se muda tu corazón... A veces nosotros creemos que el orden es: ‘Yo amo algo y por ende invierto’. Pero Jesús no dijo que ese es el orden. Acá lo que está diciendo es: donde ponés tu tesoro, ahí se muda tu corazón”, afirmó.

Como ejemplo, contó su propia historia con las inversiones. Dijo que su abuela materna, en vez de regalarle golosinas para sus cumpleaños, le compraba bonos del Tesoro de Estados Unidos. También relató que a los 18 años empezó a invertir en acciones de Apple en Wall Street y que pasaba las noches estudiando los balances de la empresa y de dónde venían sus chips.

Cerró con un mensaje directo para la congregación: “El que espera sentir para dar, espera para siempre”.

El expresidente de la República, Santiago Peña y el pastor Joshua Abreu.
El expresidente de la República Santiago Peña y el pastor Joshua Abreu.

La Fiscalía amplía la causa y apunta a la casa de bolsa

Este miércoles, el Ministerio Público confirmó que la investigación penal por el caso Ueno se ampliará e incluirá al pastor. Los fiscales van a analizar su participación en las operaciones cruzadas entre Ueno Casa de Bolsa y el banco.

En una conferencia de prensa, los periodistas preguntaron al equipo fiscal si se va a investigar a exdirectivos y a personas cercanas al poder. Mencionaron a la ex primera dama Leticia Ocampos, a su nuera Serenella Argaña, a su hijo Gonzalo Peña, al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y al propio Joshua Abreu.

Al respecto, el fiscal Francisco Cabrera explicó que las actuaciones contra los directivos del banco no agotan los hechos bajo sospecha. “La investigación con relación a las personas que trabajaban en el banco no está cerrada. En el acta de imputación, esa porción fáctica se centra en las actuaciones del banco, relacionadas con otorgamiento de créditos y sobregiros de manera irregular, y también existe una línea que va a ser abordada en los próximos días con relación a lo que es la Bolsa de Valores y Ueno Casa de Bolsa, que es otra parte del banco, y del grupo que todavía no está siendo descripto en lo que es la relación fáctica de los hechos atribuidos”, sostuvo.

Sobre el rol específico de Abreu, Cabrera confirmó: “Por supuesto que Joshua Abreu va a ser objeto de investigación, ya que él era director de esa casa de bolsa de valores”.

Auditorio lleno de personas sentadas, con un grupo en la escalera, ambiente moderno y decorado.
Cientos de personas participan en un evento masivo en el CFA donde Joshua Abreu es pastor.

Vínculos de poder, antecedentes regulatorios y permiso en el CFA

Abreu tiene una larga trayectoria en el sistema financiero y lazos con el poder político. Es yerno de José Alberto Alderete, dirigente histórico de la ANR y exasesor político clave de Santiago Peña.

Como funcionario, fue regulador del mercado. Presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre 2018 y 2023, cargo que también ocupó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Después, fue el primer superintendente de Valores del BCP, entre 2023 y 2024. Al dejar el Banco Central pasó al sector privado como director titular de Ueno Casa de Bolsa, que luego fue suspendida por el BCP. La situación de la firma empeoró cuando se supo que, minutos antes del allanamiento fiscal y policial del lunes pasado, empleados intentaron destruir documentos vinculados a Santiago Peña.

Joshua Abreu, con camisa blanca y gafas oscuras, presenta en el CFA, gesticulando con su mano izquierda.
Joshua Abreu durante una prédica en el CFA. El pastor es investigado en el Caso Ueno Bank.

El caso Ueno se tramita en dos causas penales principales en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción:

  • Causa 89: caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros sobre lesión de confianza”. Investiga a directivos del banco y a empresas asociadas por la dispersión de fondos públicos.
  • Causa 92: investiga al expresidente Santiago Peña y al extitular del BCP Carlos Carvallo Spalding. En este expediente también se analiza la actuación de Fernández Valdovinos tras los últimos allanamientos.

Con el caso en el centro de la atención pública, Abreu pidió un permiso temporal en el CFA. Después de la destitución de Peña por juicio político y de que se conocieran los antecedentes de Abreu, la iglesia publicó un comunicado en sus redes con los comentarios restringidos. En él invitó a los fieles “a unirnos en oración por las personas y familias afectadas, por nuestra nación y por las autoridades”.

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