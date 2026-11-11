Salud mental: línea 155 registra aumento de llamadas

La línea 155 del Ministerio de Salud ofrece un servicio de orientación y opera de manera gratuita, al igual que confidencial, para brindar apoyo psicocofuncional a los ciudadanos que atraviesan momentos de vulnerabilidad.

Al respecto, la doctora Mirtha Rodríguez, directora del Departamento de Salud Mental del ministerio, confirmó que los profesionales del área de psicología atienden de forma permanente las 24 horas durante los 7 días de la semana, mientras que la ciudadanía puede acceder a la línea desde cualquier punto del país.

Asimismo, detalló que el equipo está integrado por licenciados en psicología que reciben entrenamiento específico para la resolución de crisis emocionales y situaciones de emergencia vinculadas con la desesperación económica.

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Gestores sociales y enlaces

Según la doctora, el programa también incorpora trabajadoras sociales que cumplen funciones como gestoras de casos. Estas profesionales establecen la coordinación necesaria con los núcleos familiares y las comunidades de los afectados.

“Sí, hubo un aumento de llamadas; cualquier persona puede llamar y va a recibir esa contención. Si necesita una atención, se coordina. Una persona puede estar desesperada si perdió todos sus ahorros, tiene hijos, cuentas, estamos 24/7 al servicio”, aseguró.

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