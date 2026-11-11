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Nacionales
11 de noviembre de 2026 - 18:11

Salud mental: línea 155 registra aumento de llamadas

Imagen ilustrativa: las autoridades de Salud recuerdan la importancia de la atención a la salud mental tras la crisis desatada por el caso Ueno Bank.
Imagen ilustrativa: las autoridades de Salud recuerdan la importancia de la atención a la salud mental tras la crisis desatada por el caso Ueno Bank.

La directora Mirtha Rodríguez, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud, confirmó que la línea 155 reporta un incremento en la recepción de llamadas telefónicas debido a la situación financiera que afecta a la población en el territorio nacional tras la crisis desatada por Ueno Bank.

Por ABC Color
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La línea 155 del Ministerio de Salud ofrece un servicio de orientación y opera de manera gratuita, al igual que confidencial, para brindar apoyo psicocofuncional a los ciudadanos que atraviesan momentos de vulnerabilidad.

Al respecto, la doctora Mirtha Rodríguez, directora del Departamento de Salud Mental del ministerio, confirmó que los profesionales del área de psicología atienden de forma permanente las 24 horas durante los 7 días de la semana, mientras que la ciudadanía puede acceder a la línea desde cualquier punto del país.

Asimismo, detalló que el equipo está integrado por licenciados en psicología que reciben entrenamiento específico para la resolución de crisis emocionales y situaciones de emergencia vinculadas con la desesperación económica.

Lea más: Crisis de Ueno Bank: Psicólogos alertan sobre el impacto en la salud mental

Gestores sociales y enlaces

Según la doctora, el programa también incorpora trabajadoras sociales que cumplen funciones como gestoras de casos. Estas profesionales establecen la coordinación necesaria con los núcleos familiares y las comunidades de los afectados.

“Sí, hubo un aumento de llamadas; cualquier persona puede llamar y va a recibir esa contención. Si necesita una atención, se coordina. Una persona puede estar desesperada si perdió todos sus ahorros, tiene hijos, cuentas, estamos 24/7 al servicio”, aseguró.

Lea más: La presión de ser proveedor: cómo afecta a los hombres perder estabilidad laboral

Línea 155: apoyo a la salud mental

¿Ansiedad, riesgo suicida o crisis emocional? Llamá al 155 y podés recibir contención. Es gratis, confidencial y funciona todo el día, en todo el país.

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