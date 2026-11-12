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Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 18:04

Entre chipas, bromas y sonrisas: el chipero que le pone alegría a las calles de Caacupé

La crisis económica también golpea a Cristian Colmán, pero no consigue apagar su entusiasmo. Desde el barrio General Díaz de Caacupé, sale cada día con su canasto de chipas y una particular manera de conquistar a sus clientes.

Por Faustina Agüero
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Cristian Colmán espontaneidad lo convirtió en un personaje conocido en las redes sociales y ahora se prepara para recibir a los miles de peregrinos que llegarán a la Villa Serrana por la festividad mariana, cuyo novenario comenzará el próximo 28 de noviembre.

¿Querés chipa de ayer o de hoy?“, preguntó Colmán con una sonrisa y en tono de broma, mientras ofrece sus productos a los vecinos y transeúntes. Su ocurrencia, que provoca risas entre quienes lo escuchan, es parte de su particular estilo de venta y de una personalidad que lo distingue entre los trabajadores que recorren las calles de Caacupé.

Cristian relata que es chipero del barrio General Díaz y que conoce de cerca las dificultades que representa ganarse el sustento diario. Señala que, al igual que muchos trabajadores independientes, también siente el impacto de la crisis económica, que repercute en el bolsillo de la gente y en las ventas.

Sin embargo, lejos de dejarse vencer por el desánimo, busca la manera de seguir adelante y convertir cada jornada laboral en una oportunidad para llevar ingresos a su hogar.

Un grito que lo hizo viral

Pero el carisma de Cristian no es nuevo. Su nombre y su particular manera de vender quedaron instalados en la memoria de muchos paraguayos durante la pandemia del covid-19, cuando protagonizó una escena que tuvo gran repercusión en las redes sociales.

En diciembre de 2020, en medio de las estrictas restricciones sanitarias, la Villa Serrana presentaba un panorama muy diferente al de años anteriores. Las calles estaban prácticamente vacías y la ausencia de peregrinos y visitantes afectaba directamente a los comerciantes que dependían del movimiento generado por la festividad de la Virgen de Caacupé.

En ese contexto, Cristian recorría las calles con su canasto de chipas, intentando encontrar compradores en una ciudad que había perdido su habitual movimiento. Ante la soledad de las calles, lanzó una expresión cargada de impotencia: “¿Se murieron todos?“.

El grito se viralizó rápidamente y recorrió el país. Muchos se sintieron identificados con aquella escena, que reflejaba las dificultades de los pequeños trabajadores durante uno de los momentos más complicados de la pandemia. Su frase quedó como una de las expresiones más recordadas de aquel periodo y lo convirtió en uno de los chiperos más populares de Caacupé.

Lea más: La Basílica de Caacupé se hermosea para recibir a los peregrinos en la festividad mariana

Con la esperanza puesta en la festividad

Ahora, con una nueva temporada de peregrinación a la vista, Cristian se prepara para afrontar una de las épocas de mayor movimiento comercial en la ciudad. El novenario de la Virgen de los Milagros de Caacupé comenzará el 28 de noviembre y, con él, se espera la llegada de miles de fieles provenientes de distintos puntos del país.

Para los vendedores ambulantes y pequeños comerciantes, estas fechas representan una oportunidad importante para mejorar sus ingresos. La circulación de peregrinos, turistas y visitantes genera un movimiento que beneficia a quienes ofrecen alimentos, bebidas y otros productos en las inmediaciones del santuario y en distintos sectores de la ciudad.

Cristian también tiene puestas sus esperanzas en esta temporada. Sabe que no será fácil, pero confía en que el movimiento de personas pueda traducirse en mejores ventas. Mientras tanto, continúa con su rutina, recorriendo las calles y ofreciendo sus chipas con la misma energía que lo caracteriza.

Su historia va más allá de una frase viral o de una ocurrencia que circula en internet. Es la historia de un trabajador que encontró en su carisma una manera de acercarse a la gente y que, aun cuando la situación económica no es favorable, elige no perder la alegría.

En Caacupé, donde noviembre y diciembre transforman las calles con la llegada de los peregrinos, Cristian espera que las ventas acompañen. Y seguramente, entre una chipa y otra, volverá a lanzar alguna de sus preguntas, porque si algo lo caracteriza es que nunca deja de sorprender a sus clientes.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo

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