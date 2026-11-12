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Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 15:36

Feria pedagógica en Santaní: presentan proyectos educativos y de investigación

Las instituciones participantes en la feria pedagógica destacaron la importancia de la actividad desarrollada
Estudiantes que participaron en la feria pedagógica realizada por las supervisiones en Santaní.Sergio Escobar

Las supervisiones administrativas de educación de las diferentes áreas de San Estanislao realizaron una feria pedagógica. Los estudiantes exhibieron proyectos y trabajos de investigación.

Por Sergio Escobar Rober
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Seis supervisiones pedagógicas distribuidas en las distintas áreas de la ciudad de San Estanislao, departamento de San Pedro, llevaron a cabo durante la noche del miércoles una feria pedagógica.

De la actividad participaron siete instituciones, desde educación inicial y escolar básica hasta educación media. La demostración pedagógica contó con el apoyo del supervisor administrativo de la parte sur de San Pedro, licenciado Hugo Ibáñez.

La exposición se realizó en un sector de la plaza Mcal. López, donde los alumnos de cada institución educativa tuvieron la oportunidad de presentar sus respectivos proyectos y trabajos de investigación, elaborados con la cooperación de los docentes que los acompañaron.

Los estudiantes presentaron varios proyectos y trabajos de investación de los distintos temas
Un grupo de estudiantes y docentes presenta proyectos educativos en una feria pedagógica en Santaní.

Siete instituciones

Entre las siete instituciones participantes se encuentra el colegio y escuela Jesús Sacramentado, cuyos estudiantes presentaron el resultado de un estudio sobre la importancia del uso de la tecnología moderna en las sedes educativas como parte de la formación de los alumnos en las diferentes especialidades.

Lea más: Organizan feria pedagógica denominadas Buenas Prácticas Ñ´ery en Tacuara

El trabajo abarcó las actividades deportivas y el manejo de la materia de Matemática en las escuelas y colegios. Las demás sedes educativas corresponden a la escuela Cnel. Vicente Mongelos, el colegio San Francisco de Asís, la escuela Virgen de Caacupé, el colegio San Pedro Apóstol, el Centro de Especialización Tajy y la escuela Cnel. Zoilo González.

Proyectos e investigación

Estas instituciones presentaron varios proyectos y trabajos de investigación referentes a la energía eléctrica, la salud, la cría de aves, la elaboración de alimentos, la concienciación sobre escuelas saludables, la prevención de enfermedades y la promoción de la cultura general, entre otros temas.

Importante actividad

El supervisor administrativo de la parte sur de San Pedro, Hugo Ibáñez, expresó que este tipo de eventos debe ser acompañado por todos los sectores, con el objetivo de que los niños y jóvenes tengan un espacio para presentar sus proyectos e investigaciones, elaborados a través de los trabajos que realizan, subrayó.

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