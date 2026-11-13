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Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 16:47

Buscan reducir impacto ambiental causado por sistemas de climatización

MInistro del Mades, Víctor González Bedoya.
MInistro del Mades, Víctor González Bedoya.Gentileza

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) desarrolló este jueves el Seminario Técnico “Tecnología Inverter en Climatización: Eficiencia, Diagnóstico y Tendencias del Sector” con el objetivo de reducir el consumo energético y el impacto ambiental de los sistemas de climatización.

Por ABC Color
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La apertura estuvo a cargo del nuevo ministro del Mades, Víctor González Bedoya, quien destacó la importancia de incorporar tecnologías más eficientes que contribuyan al desarrollo sostenible del Paraguay y al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos mediante el Acuerdo de París, el Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali.

El encuentro reunió a técnicos y profesionales del sector de refrigeración y aire acondicionado (RAC). Se abordaron buenas prácticas de instalación, seguridad, diagnóstico de fallas y ventajas de la tecnología Inverter, que permite optimizar el consumo eléctrico.

La actividad fue organizada por el MADES, a través de la Dirección General del Aire y el Departamento de Ozono, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para fortalecer la formación técnica y promover soluciones que favorezcan la eficiencia energética, la protección de la capa de ozono y la reducción del impacto climático.

Víctor González Bedoya fue nombrado ministro del Mades el pasado lunes por parte del presidente Pedro Alliana, en reemplazo de Rolando de Barros, quien pasó a asumir el cargo de jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por el caso Ueno Bank.

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