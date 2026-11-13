Ministro de Salud afirma que retiró más de US$ 20 millones de Ueno Bank durante su gestión en el IPS y cuestiona a los “pescadores en río revuelto”

El ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, aprovechó su visita a la ciudad de Pilar para referirse a varios temas relacionados con la administración sanitaria, la disponibilidad de medicamentos y su anterior gestión al frente del Instituto de Previsión Social (IPS).

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En particular, rechazó los cuestionamientos que, según manifestó, buscan poner en duda su honorabilidad y sostuvo que durante su administración se retiraron más de US$ 20 millones de los fondos de los asegurados que estaban depositados en ueno bank.

Fretes afirmó que algunos sectores intentan aprovechar la coyuntura para instalar sospechas sobre su gestión. En ese sentido, habló de la existencia de “pescadores en río revuelto” que, según dijo, buscan manchar la honorabilidad de las personas.

El secretario de Estado explicó que, al asumir la administración del IPS, tomó la decisión de establecer un calendario para retirar los fondos depositados en el ueno bank, debido a que consideraba que las condiciones de esos depósitos no eran convenientes para los intereses de la previsional.

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“Durante mi administración en el IPS no se depositó un peso en ueno bank. Es más, hice un calendario de retirada de fondos del IPS”, expresó.

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Agregó que recientemente recibió documentación que, según aseguró, certifica que durante su gestión se logró retirar más de US$ 20 millones pertenecientes a los asegurados.

Señaló que el proceso de retiro estaba en marcha cuando fue destinado al Ministerio de Salud, antes de concretarse una tercera cuota prevista en el calendario.

El ministro defendió su actuación y sostuvo que su gestión estuvo marcada por la transparencia y la honestidad, en respuesta a las versiones y cuestionamientos que circulan sobre el manejo de los recursos.

Medicamentos y prioridad sanitaria

Durante la entrevista, el doctor Isaías Fretes también se refirió a las necesidades del sistema sanitario y aseguró que el Gobierno tiene previsto destinar importantes recursos al área de salud durante el próximo año, con prioridad en la provisión de medicamentos.

Indicó que existe una deuda histórica del Estado paraguayo con la población en materia de atención sanitaria y que uno de los principales desafíos es garantizar que los medicamentos lleguen hasta los establecimientos más alejados del país.

En ese contexto, sostuvo que el presidente de la República, Pedro Alliana, está dando prioridad al sector y que el presupuesto proyectado permitirá fortalecer la asistencia en los distintos departamentos.

“Al paciente y a Juan Pueblo no le interesa que Isaías Fretes sea maestro de la coloproctología latinoamericana. Quiere que el medicamento esté en su estante, que le llegue a él”, manifestó.

Asimismo, reveló que el Ministerio está desarrollando un sistema informático para mejorar la trazabilidad de los medicamentos, de manera que se pueda verificar si los productos adquiridos llegan efectivamente a las farmacias de los servicios de salud y posteriormente a los pacientes.

Sobre la situación de Ñeembucú, destacó que el departamento cuenta con una importante cobertura de recursos humanos en relación con sus Unidades de Salud de la Familia (USF). Consideró que estos establecimientos cumplen un papel fundamental en la medicina preventiva y en la detección temprana de enfermedades.

Noviembre Azul: pidió vencer la resistencia masculina

Otro de los puntos abordados por el ministro fue la campaña Noviembre Azul, que busca concienciar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de próstata.

Fretes advirtió sobre la gravedad de esta enfermedad y pidió a los hombres dejar de lado los prejuicios y las barreras culturales que muchas veces impiden acudir a una consulta médica.

Relató que vivió de cerca las consecuencias de esta enfermedad en su propia familia, debido a que su padre padeció cáncer de próstata, experiencia que le permitió conocer el sufrimiento que atraviesan tanto el paciente como sus familiares.

En ese sentido, hizo un llamado especial a las mujeres para que acompañen e incentiven a sus esposos a realizarse los controles médicos correspondientes.

Afirmó que en Paraguay persiste una cultura de resistencia masculina a los chequeos médicos, por lo que consideró necesario involucrar a las familias para cambiar esa realidad.

Pobladores deben controlar los servicios de salud

Finalmente, durante su recorrido por Pilar, el ministro instó a la ciudadanía a involucrarse activamente en el funcionamiento de los centros asistenciales y asumir un papel de contralor de los servicios que reciben.

Manifestó que los establecimientos sanitarios pertenecen a la comunidad y que los pobladores no deben limitarse a criticar las deficiencias, sino también comprometerse con su funcionamiento y exigir una atención adecuada.

Entregan 25 motocicletas a las USF

El ministro de Salud, Isaías Fretes, hizo entrega de 25 motocicletas para las diferentes USF de los 16 distritos de Ñeembucú.

El mismo valoró la utilización de motocicletas para acercar los servicios sanitarios a comunidades rurales de Ñeembucú, atendiendo a las dificultades de acceso y a las condiciones de los caminos de la región.

Consideró que esta iniciativa puede servir de modelo para otros departamentos del país.