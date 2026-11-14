Comienza ampliación de infraestructura de Enfermería UNA en Santaní

El inicio de la obra contó con la presencia de las autoridades de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción (FENOB-UNA), encabezadas por el decano de la institución, Miguel Porfirio Almeida; la directora de la sede Santaní, Selva Servín, y otros representantes.

La referente principal de la filial de Santaní habló del proceso realizado para lograr la aprobación de la obra, que se concretó luego de 32 años de funcionamiento de la Facultad de Enfermería y Obstetricia como una de las casas de estudio más importantes instaladas en Santaní.

La directora destacó el importante logro conseguido mediante el trabajo realizado con los miembros de la facultad de esta filial, que permitió la aprobación de la nueva infraestructura, la cual, opinó, representa “un significativo beneficio para toda la comunidad educativa”.

“Realmente me siento muy feliz con el inicio de los trabajos, al igual que los demás integrantes de esta casa de estudios, teniendo en cuenta que desde hace varios años veníamos planificando esta obra, considerada por todos nosotros como algo sumamente positivo en todos los aspectos para la institución”, aseveró.

Millonaria inversión

El decano de la facultad, Miguel Porfirio Almeida, refirió que se está haciendo una inversión millonaria para la construcción de una infraestructura nueva y moderna que va a cumplir los criterios que exige actualmente la educación universitaria a nivel nacional e internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Sigue bloqueo de Filosofia en Santaní

En ese contexto, anunció que el nuevo edificio va a contar con tecnología de punta para los estudiantes, no solamente del distrito de Santaní, sino de todas las ciudades aledañas y de otros departamentos que forman parte de esta unidad académica, que necesitan de un espacio más moderno para proseguir su carrera universitaria.

Asimismo, se refirió al presupuesto de la obra, detallando que esta fue presupuestada por un valor de G. 33.500 millones, provenientes de fuente 10 del Tesoro Nacional.

La construcción está a cargo del Consorcio Santaní, representado por Jorge Franco y Carlos Franco. La terminación y entrega de los trabajos está prevista para noviembre de 2028.