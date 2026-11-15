Ministerio de Justicia desmiente supuestos privilegios a procesados por el caso Ueno Bank

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado oficial para desmentir las versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre supuestos privilegios otorgados a las personas privadas de libertad (PPL) vinculadas al caso Ueno Bank.
Según la institución, dichas informaciones no se ajustan a la realidad.
Desde la cartera de Estado detallaron que los procesados se encuentran recluidos en los nuevos módulos reestructurados del sistema penitenciario, cumpliendo con las normativas vigentes y en igualdad de condiciones respecto a los demás internos.
Asimismo, enfatizaron que las celdas carecen de todo tipo de artefacto electrónico y no poseen instalaciones que permitan conexiones eléctricas particulares.
Lea más: Caso Ueno Bank: se entregó el director jurídico del Banco Central
En cuanto a la distribución interna, el documento aclara que las PPL vinculadas a esta causa están alojadas en pabellones diferentes, sin compartir espacios entre sí, siguiendo estrictamente la organización establecida por la administración penitenciaria.
Respecto al régimen de visitas y provisiones, el Ministerio precisó que el ingreso diario registrado corresponde únicamente a sus respectivos abogados. Por su parte, las visitas de familiares, así como la recepción de alimentos y agua, se desarrollan exclusivamente en los días y horarios oficialmente habilitados por la institución.
Finalmente, el comunicado subraya que el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, impartió instrucciones precisas a las autoridades penitenciarias para garantizar que ningún recluso reciba tratos diferenciados, independientemente de su situación procesal.
La institución instó además a basar las publicaciones sobre el sistema penitenciario en datos verificables y fuentes oficiales para evitar interpretaciones erróneas sobre las condiciones de reclusión.