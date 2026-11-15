ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Nacionales
15 de noviembre de 2026 - 19:28

Ministerio de Justicia desmiente supuestos privilegios a procesados por el caso Ueno Bank

En la imagen se observa a uno de los detenidos por el caso Ueno Bank dentro de su celda.
En la imagen se observa a uno de los detenidos por el caso Ueno Bank dentro de su celda.

A través de un comunicado oficial, la cartera estatal aseguró que los reclusos vinculados a la causa permanecen en módulos reestructurados sin artefactos electrónicos, separados en distintos pabellones y bajo el mismo régimen penitenciario que el resto de la población penal.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado oficial para desmentir las versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre supuestos privilegios otorgados a las personas privadas de libertad (PPL) vinculadas al caso Ueno Bank.

Según la institución, dichas informaciones no se ajustan a la realidad.

Desde la cartera de Estado detallaron que los procesados se encuentran recluidos en los nuevos módulos reestructurados del sistema penitenciario, cumpliendo con las normativas vigentes y en igualdad de condiciones respecto a los demás internos.

Asimismo, enfatizaron que las celdas carecen de todo tipo de artefacto electrónico y no poseen instalaciones que permitan conexiones eléctricas particulares.

Lea más: Caso Ueno Bank: se entregó el director jurídico del Banco Central

En cuanto a la distribución interna, el documento aclara que las PPL vinculadas a esta causa están alojadas en pabellones diferentes, sin compartir espacios entre sí, siguiendo estrictamente la organización establecida por la administración penitenciaria.

Respecto al régimen de visitas y provisiones, el Ministerio precisó que el ingreso diario registrado corresponde únicamente a sus respectivos abogados. Por su parte, las visitas de familiares, así como la recepción de alimentos y agua, se desarrollan exclusivamente en los días y horarios oficialmente habilitados por la institución.

Finalmente, el comunicado subraya que el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, impartió instrucciones precisas a las autoridades penitenciarias para garantizar que ningún recluso reciba tratos diferenciados, independientemente de su situación procesal.

La institución instó además a basar las publicaciones sobre el sistema penitenciario en datos verificables y fuentes oficiales para evitar interpretaciones erróneas sobre las condiciones de reclusión.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
02
Nacionales
Video: avión incautado en Luque pertenece al Grupo Vázquez, pero era utilizado por Alejandro Domínguez
Ver más
03
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
04
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
05
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más

Te puede interesar