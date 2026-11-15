Caso Ueno Bank: se entregó el director jurídico del Banco Central

Aldo Javier Rodríguez González, quien se desempeña como director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), se entregó de manera voluntaria ante las autoridades policiales durante la tarde de este domingo.

El alto funcionario de la banca matriz acudió hasta la sede de la Comisaría 7ª Metropolitana, ubicada sobre la avenida Eusebio Ayala de la capital, para ponerse a disposición de la Justicia.

La presentación se produjo horas después de que el Ministerio Público emitiera una orden de detención en su contra en el transcurso de la misma jornada.

Tras su llegada a la dependencia policial, los intervinientes procedieron a labrar el acta correspondiente y a verificar su identidad, dando cumplimiento a los protocolos de rigor para estos casos.

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Se aguarda que en las próximas horas sea trasladado para su inspección médica y quede a disposición de la unidad fiscal que lleva adelante la causa, donde deberá prestar declaración indagatoria.