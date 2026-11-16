El suboficial Mariano Ariel González Riveros (40), exagente de Investigaciones de la Policía Nacional, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por abigeato. En tanto que el oficial Fernán Javier Valenzuela (50), quien formaba parte del Escuadrón Antiabigeato de la institución policial, fue sentenciado a dos años y seis meses de pena privativa de libertad, informaron las fuentes.

El juicio, que concluyó ayer, se llevó a cabo en la sede del Poder Judicial de Villa ayer y el Tribunal de Sentncia que determinó el fallo estuvo integrado por los magistrados José Eugenio Jacquet Rivarola (presidente), Antonia Corina Sanabria Galeano y Gregorio Paciello Cantero.

El Ministerio Público estuvo representado por el agente fiscal Irán Suárez Galeano, mientras que la querella fue ejercida por Marlene Rolón, asesora jurídica de la Asociación Rudal del Paraguay (ARP).

Luego de pronunciarse la sentencia definitiva contra los acusados, el tribunal dispuso que el suboficial Mariano Ariel Gonzáles Riveros pase a guardar reclusión en la Penitenciaría Regional de Emboscada para purgar la pena que le impusieron. En tanto que, el oficial Fernán Javier Valenzuela quedará bajo arresto domiciliario hasta completar la condena.

Usaron sus camiones para traslado de las reses

Tras la culminación del juicio oral y público contra los agentes poiciales. el fiscal Irán Suárez explicó el grado de participación que tuvieron cada juno de los ahora condenados en el caso de megaabigeato.

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“Se dio probado el lecho de abigeato cometido. El 5 de octubre de 2024 se trajeron dos camiones cargados de 45 reses preñadas, cada uno, es decir 90 en total para trasladarlas al matadero de Limpio”, informó Suárez.

“Los camiones eran del suboficial Mariano González Riveros y cuando pasaron el 30 kilómetro de la ruta Ñ había un control del Departamento de Lucha contra el Abigeato de la Policía Nacional, a cuyo mando estaba el oficial Fernán Javier Valenzuela. Éste último les facilitó el paso a los dos rodados”, prosiguió en su explicación.

“Posteriormente el mismo hecho volció a repetirse el 8 de octubre de 2024, donde nuevamente los dos camiones del suboficial González más uno alquilado por él agente policial volvieron a ingresar por la ruta Ñ y nuevamente trajeron animales de esta estancia”, enfatizó el representante del Ministerio Público.

El fiscal Suárez resaltó también que esos animales vacunos fueron hurtados de la estancia “Santa Ana”, ubicado en la colonia Cadete Pastor Pando dell distrito de General Bruguez, departamento de Presidente Hayes (Bajo Chaco). por varias personas que iban a caballo y que los llevaron al establecimiento “Vista Alegre”. Indicó que ahí se hizo la distribuicón en los camiones para su traslado a Limpio.

El antecedente del caso: El caso de mega abigeato se produjo entre el 5, 6 y 7 de octubre de 2024, cuando una banda robó unos 300 vacas de la estancia Santa Ana de la colonia Cadete Pastor Pando, en el distrito de General Bruguez, departamento de Presidente Hayes, Chaco.

El establecimiento pertenece al ganadero Rubén Arrechea Molinas, quien llegó a ser presidente de la Regional General Bruguez de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y que en ese momento era justamente el presidente de la Comisión de Lucha contra el Abigeato y Control de Tráfico de Ganado (Colcat), también dependiente de la ARP.

Tras la denuncia del hecho, intervino en el caso el Departamento de Lucha Contra el Abigeato, que desarrolló una operación denominada Sequimur Vestigia.