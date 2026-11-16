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16 de noviembre de 2026 - 16:04

Fiscalía del Medio Ambiente intensifica controles y pide respetar la veda pesquera en San Pedro

El fiscal del Medio Ambiente de San Pedro, Juan Daniel Benítez, explicó que los controles se intensificarán durante la semana en distintos puntos del departamento
El fiscal del Medio Ambiente de San Pedro, Juan Daniel Benítez, explicó que los controles se intensificarán durante la semana en distintos puntos del departamentoOmar Acosta

SAN PEDRO. La Fiscalía del Medio Ambiente del departamento de San Pedro insta a la ciudadanía a respetar la veda pesquera y anuncia controles aleatorios en los ríos Paraguay y Jejuí, además de otros cursos hídricos del segundo departamento.

Por Omar Acosta
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La medida busca proteger los recursos ictícolas durante el periodo de reproducción de los peces y evitar la pesca comercial y deportiva, actividades que permanecen prohibidas durante la temporada de veda.

La temporada de veda pesquera comenzó oficialmente el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el 21 de diciembre, tanto en los ríos internos del territorio nacional como en las aguas compartidas con Argentina y Brasil.

La disposición fue confirmada por el ingeniero Adam Leguizamón, director de Pesca y Acuicultura del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), luego de una reunión de la Comisión Mixta realizada en la Cancillería Nacional.

Durante este periodo está prohibida la pesca comercial y deportiva, con el propósito de permitir la reproducción de las especies y contribuir a la conservación de los recursos pesqueros.

Lea más: La Feria San Pedro crece a la par del departamento

Fiscalía anuncia controles en los ríos Paraguay y Jejuí

El fiscal del Medio Ambiente de San Pedro, Juan Daniel Benítez, explicó que los controles se intensificarán durante la semana en distintos puntos del departamento, con especial atención en las aguas de los ríos Paraguay y Jejuí.

Advirtió que se realizarán verificaciones aleatorias para detectar posibles incumplimientos de la disposición vigente y recordó que la veda debe ser respetada por todos los sectores vinculados a la actividad pesquera.

Buscan concienciar sobre la conservación de los peces

Benítez señaló que los controles también tienen un componente de concienciación ciudadana, teniendo en cuenta la importancia de conservar las especies y garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera.

Indicó que la protección de los recursos ictícolas es fundamental para el futuro de los pescadores comerciales y del sector turístico, que en los últimos tiempos también se vio afectado por la escasez de peces en cursos hídricos como el río Paraguay.

Desde la Fiscalía instan a la población a colaborar con el cumplimiento de la normativa y evitar actividades que puedan perjudicar la reproducción de las especies durante este periodo.

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