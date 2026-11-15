ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 15:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Estadio Lleno
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 15:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Negocios
15 de noviembre de 2026 - 14:52

La Feria San Predro crece a la par del departamento

Feria agropecuaria San Pedro
Tercera edición de la Feria Agropecuaria San Pedro.

Con la participación de más de 140 empresas y más de 200 ejemplares entre juzgamiento y remates, la 3.ª edición de la Feria Agropecuaria San Pedro tuvo una intensa semana, mostrando nuevamente el enorme potencial que tiene el norte del país tanto en lo referente a ganadería mayor y menor, agricultura, forestal, horticultura e industria

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Con el objetivo de llegar a los 30 mil visitantes y superar los G. 6.000 millones en negocios concretados en la parte ganadera, terminó ayer la Feria Agropecuaria San Pedro, que se realiza en el Campo Ferial Don Antonio Vasconcelos, ubicado sobre la ruta PY08 en Santa Rosa del Aguaray.

La muestra se inició hace 3 años en un momento en que el departamento estaba pasando una de sus peores crisis en el sector agropecuario a causa de la sequía, pero donde el trabajo se impuso a los momentos complicados, y hoy se vive una realidad diferente, destacó el ingeniero Fabian Pereira, visepresidente de la muestra.

Lechería crece en genética

El sector lechero tuvo su momento especial con charlas en donde se tocaron temas como una mejor sanidad de las terneras para construir una vaca fuerte y productora; también se habló de la parte nutricional y cómo, ajustando detalles, se puede lograr producir más leche por vaca, y también las oportunidades nuevas para los lecheros.

También se realizó por primera vez un juzgamiento de terneras, vaquillas y vaquillas preñadas con gran éxito, cerrando el día con un gran remate en donde los precios en general tuvieron promedios de G. 15 millones.

Rueda de Negocios

Como novedad de esta tercera edición de la Feria, se incorporó una rueda de negocios diseñada específicamente para vincular de manera directa a pequeños, medianos y grandes productores con empresas e inversionistas.

Participaron 17 empresarios brasileños en línea, y empresarios de la muestra, además de otros que llegaron de otros puntos para tocar temas sobre producción forestal, ganadera, maní, soja y otros rubros.

Nelore en destaque

La ganadería tiene un rol protagónico en la feria y remate de genética bovina. Reunió alrededor de 100 ejemplares de la raza Nelore, impulsados por cabañas de la zona y que se destacan a nivel país, con animales totalmente adaptados a la zona norte del país. La predominancia del nelore en el departamento es notoria.

Desde agricultura, maquinaria hasta capacitación

Agricultura, maquinarias y capacitación con soluciones tecnológicas para cultivos tradicionales como soja y maíz, además de alternativas de diversificación para pequeños productores como banana, maní, sésamo y chía; también se llevaron la mirada de los asistentes.

Presencia de marcas y empresas de maquinarias, insumos, nutrición y sanidad animal, charlas técnicas para la integración de la agricultura familiar, conferencias y un congreso de mujeres agropecuarias. Así se selló la tercera edición de la Feria San Pedro.

Artículos relacionados

Transplante
ABC Rural
Los mercados agrícolas enfrentan nuevas presiones durante 2026
Ver más
Kiwi paraguayo: la fruta del frío que busca echar raíces en el subtrópico
ABC Rural
Kiwi paraguayo: la fruta del frío que busca echar raíces en el subtrópico
Ver más
Preñadas a los 14 meses: la ganadería que no pierde tiempo
ABC Rural
Preñadas a los 14 meses: la ganadería que no pierde tiempo
Ver más
Poroto mung: el grano verde del chaco que se vende a US$ 600 la tonelada
ABC Rural
Poroto mung: el grano verde del chaco que se vende a US$ 600 la tonelada
Ver más
Soja con pasaporte: origen, producción y libre de deforestación
ABC Rural
Soja con pasaporte: origen, producción y libre de deforestación
Ver más
De la caída de Ueno y Peña al control de daños y la oportunidad del campo
ABC Rural
De la caída de Ueno y Peña al control de daños y la oportunidad del campo
Ver más

Lo
más leído
del día

01
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
02
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
03
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
04
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más
05
Economía
Juan Carlos Baruja: “Vamos a analizar la conveniencia o no del tren de cercanías”
Ver más

Te puede interesar