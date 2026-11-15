La Feria San Predro crece a la par del departamento

Con el objetivo de llegar a los 30 mil visitantes y superar los G. 6.000 millones en negocios concretados en la parte ganadera, terminó ayer la Feria Agropecuaria San Pedro, que se realiza en el Campo Ferial Don Antonio Vasconcelos, ubicado sobre la ruta PY08 en Santa Rosa del Aguaray.

La muestra se inició hace 3 años en un momento en que el departamento estaba pasando una de sus peores crisis en el sector agropecuario a causa de la sequía, pero donde el trabajo se impuso a los momentos complicados, y hoy se vive una realidad diferente, destacó el ingeniero Fabian Pereira, visepresidente de la muestra.

Lechería crece en genética

El sector lechero tuvo su momento especial con charlas en donde se tocaron temas como una mejor sanidad de las terneras para construir una vaca fuerte y productora; también se habló de la parte nutricional y cómo, ajustando detalles, se puede lograr producir más leche por vaca, y también las oportunidades nuevas para los lecheros.

También se realizó por primera vez un juzgamiento de terneras, vaquillas y vaquillas preñadas con gran éxito, cerrando el día con un gran remate en donde los precios en general tuvieron promedios de G. 15 millones.

Rueda de Negocios

Como novedad de esta tercera edición de la Feria, se incorporó una rueda de negocios diseñada específicamente para vincular de manera directa a pequeños, medianos y grandes productores con empresas e inversionistas.

Participaron 17 empresarios brasileños en línea, y empresarios de la muestra, además de otros que llegaron de otros puntos para tocar temas sobre producción forestal, ganadera, maní, soja y otros rubros.

Nelore en destaque

La ganadería tiene un rol protagónico en la feria y remate de genética bovina. Reunió alrededor de 100 ejemplares de la raza Nelore, impulsados por cabañas de la zona y que se destacan a nivel país, con animales totalmente adaptados a la zona norte del país. La predominancia del nelore en el departamento es notoria.

Desde agricultura, maquinaria hasta capacitación

Agricultura, maquinarias y capacitación con soluciones tecnológicas para cultivos tradicionales como soja y maíz, además de alternativas de diversificación para pequeños productores como banana, maní, sésamo y chía; también se llevaron la mirada de los asistentes.

Presencia de marcas y empresas de maquinarias, insumos, nutrición y sanidad animal, charlas técnicas para la integración de la agricultura familiar, conferencias y un congreso de mujeres agropecuarias. Así se selló la tercera edición de la Feria San Pedro.