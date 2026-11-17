Un trabajador de 34 años murió electrocutado este lunes cuando realizaba tareas de mantenimiento en el cartel publicitario de una estación de servicio, ubicada sobre la ruta PY01, en el barrio Cañadita de Ñemby.

La víctima fue identificada como Héctor Catalino Zarza Ferreira, domiciliado en la ciudad de Capiatá. El accidente laboral ocurrió alrededor de las 15:50, cuando el hombre se encontraba trabajando en altura junto a un compañero.

De acuerdo con el relato de este último, ambos realizaban trabajos de mantenimiento y medían las dimensiones del cartel desde una torre de andamios. En un momento dado, la cinta métrica que manipulaba Zarza Ferreira habría entrado en contacto con un cable de alta tensión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), lo que provocó la descarga mortal.

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Intentaron reanimarlo tras bajarlo del andamio

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para colaborar con el rescate. El voluntario Fabio Domínguez, de la 15ª Compañía de Ñemby, explicó que, al llegar, encontraron al trabajador sin signos vitales.

Según relató, personal de Bomberos de San Antonio y funcionarios de la ANDE ya se encontraban trabajando para bajar a la víctima desde la estructura. Los rescatistas tuvieron que realizar un procedimiento especial debido a que el hombre estaba a una altura aproximada de entre 10 y 15 metros.

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Una vez que lograron descenderlo, personal del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, los esfuerzos no dieron resultado y se confirmó su fallecimiento.