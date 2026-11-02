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Policiales
02 de noviembre de 2026 - 16:28

Santaní: niño muere electrocutado por descarga de un poste de la ANDE

El hecho ocurrió en el asentamiento San Miguel de Santaní, donde murió un niño de 7 años a consecuenca de una electrocución
Un niño de 7 años falleció por electrocución en el asentamiento San Miguel de Santaní. Recibió una fuerte descarga eléctrica proveniente de un poste de acometida del medidor de la ANDE.Sergio Escobar

SAN ESTANISLAO. Un niño de 7 años murió electrocutado tras recibir una fuerte descarga eléctrica proveniente de un poste de acometida del medidor de la ANDE.

Por Sergio Escobar Rober
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El fallecimiento trágico de un niño de siete años se produjo en el asentamiento San Miguel (Calle 20) del distrito de San Estanislao, mientras la víctima se encontraba jugando con otros menores de edad.

La víctima hizo contacto con el cercado perimetral de la casa, cuyo poste de bajada del medidor de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se había caído sobre el cerco, sin que nadie se percatara.

La víctima fue identificada como Alexander David Riveros González, de 7 años, quien vivía con su madre, María Asunción González.

Conforme a la versión de los familiares brindada a la Policía Nacional, tras el accidente, el niño fue inmediatamente trasladado al Hospital Distrital de Santaní, donde llegó en estado crítico y necesitaba ser sometido a cuidados intensivos. Por ello, los médicos de guardia buscaron la forma de derivar al paciente a la capital del país, pero falleció durante el traslado.

Mejoramiento del tendido eléctrico

Elizabeth Méndez, lugareña, realizó un especial pedido a la ANDE sobre las instalaciones de la institución, con el fin de prevenir este tipo de hechos debido a la precariedad del tendido eléctrico que abastece a las familias de este asentamiento.

Lea más: Funcionario de ANDE fallece electrocutado en Santaní

Aseveró que desde hace varios años están solicitando el mejoramiento de las líneas y el cambio de los postes de palma por columnas de cemento, teniendo en cuenta que en su mayoría son de madera y karanda’y, los cuales no brindan la seguridad requerida, subrayó la pobladora.

Poste particular

El jefe de la oficina de la ANDE en Santaní, ingeniero Eduardo Villalba, lamentó la muerte del niño e indicó que, efectivamente, el poste averiado estaba conectado con la línea de la ANDE, pero que su mantenimiento ya corresponde al usuario particular que utiliza el servicio.

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