La concejala de Pedro Juan Caballero, Liza Karen Lailla (ANR), presentó un proyecto ante el pleno de la Junta Municipal, consistente en la creación y puesta en funcionamiento de una unidad municipal de bienestar animal.

La edil señaló que es urgente la existencia de una instancia que se encargue del cuidado de los animales. “Necesitamos fondos, contratar veterinarios, realizar grandes jornadas de castración”, dijo Lailla.

Contratar “animaleros”, proponen

La concejala Liza Karen Lailla (ANR) dijo que, para dar mejor operatividad a la unidad, se debe contratar “animaleros” e idóneos. “Necesitamos que sean personas que quieran a los animales”.

Refirió que en la ciudad existe un albergue donde son llevados los animales rescatados de la calle, pero que trabajan a puro pulmón, ya que no se cuenta con recursos asignados.

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El planteamiento fue derivado a las comisiones asesoras de la Junta Municipal para un mejor análisis. Lailla pidió el apoyo de sus pares para aprobar una ordenanza que posibilite la adecuación a la ley de protección y bienestar animal vigente en nuestro país.