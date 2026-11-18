Ante la incertidumbre generada en torno al proceso de resolución de Ueno Bank, el abogado Manuel Riera Domínguez analizó en detalle los alcances de la Ley 2334 de resolución bancaria del año 2003, normativa que guía el procedimiento actual y establece las reglas para la formación del pasivo en el balance de exclusión.

Riera explicó que el proceso parte de un balance que determina qué activos de buena calidad posee la entidad y cuáles son sus obligaciones. Mediante una licitación en el mercado financiero, lo producido se destina a cubrir un orden específico de pagos.

En primer lugar, se encuentran los depósitos con derechos a garantía de entidades privadas y los depósitos públicos vinculados al sistema de previsión social (como cajas de ahorro, cuentas corrientes, saldos de tarjetas con débito, CDA, plazos fijos y ahorros programados).

A continuación, se incorporan otros mandatos efectivos, tales como recaudaciones tributarias, giros, facturas de servicios por cobrar e impuestos pagados en ventanilla aún no transferidos, y, finalmente, los depósitos de entidades públicas (municipios, ministerios, empresas públicas como la ANDE y Petropar, y entes autárquicos).

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Consultado sobre el lugar que ocupan los empleados del banco que quedaron con salarios y antigüedad pendientes, Riera aclaró que, en principio, no figuran en las primeras líneas de este esquema de resolución y deben “formar fila como todos los demás”.

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No obstante, precisó que su situación suele resolverse de manera indirecta a través de la absorción de partes del negocio por parte de los bancos adquirentes en las licitaciones, migrando junto con las sucursales o actividades que se transfieren.

En el posterior proceso de liquidación judicial residual (quiebra), los trabajadores no transferidos recuperan una preferencia legal.

El Fondo de Garantías

Respecto a los derechos del Fondo de Garantía de Depósitos, el especialista señaló que ubicarlos por delante de los ahorristas no encajaría con el espíritu protector de la ley, cuyo fin principal es salvaguardar al pequeño ahorrista que queda con saldos descubiertos.

Asimismo, respecto a las expectativas de que los activos sanos alcancen para cubrir la totalidad de las obligaciones, Riera recomendó mantener una cuota de cautela, advirtiendo que los balances definitivos y el valor real de los activos surgirán recién tras concluir las licitaciones correspondientes.