Monseñor Cristino Ramos González, obispo de la Diócesis de la Santísima Concepción del Paraguay, anunció que en años anteriores el novenario comenzaba el 29 de noviembre, pero que este año el programa se inicia el 28, al igual que el de Caacupé. Este miércoles se realizó una conferencia de prensa durante la cual se brindaron detalles de la organización de la festividad mariana.

“Ve y haz tú lo mismo” (Lc 10, 37) es el lema de la fiesta en honor de la Inmaculada Concepción de María, y las reflexiones se centrarán en el “bien común”.

El responsable de la Iglesia católica en los departamentos de Concepción y Amambay indicó que el novenario culminará el 6 de diciembre, mientras que el 7 se celebrará la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción y el 8 se cumplirá el programa central.

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El párroco de la Catedral socializó el programa previsto para la fiesta patronal. Indicó que todos los días, durante el novenario, a las 05:30 se realizará el rosario de la aurora.

“La primera misa será a las 07:00. Todos los días se tendrá la participación de funcionarios de diferentes entidades públicas y privadas, además de distintas asociaciones”, explicó el presbítero.

Agregó que diariamente, durante el novenario, la misa diocesana será a las 19:00, ocasión en que se recibirá a todas las parroquias que están dentro de la diócesis. “Cada día vendrán los sacerdotes y feligreses de estas parroquias”, sostuvo el sacerdote.

En tanto, el 7 de diciembre, a las 20:30, se iniciará la serenata con artistas locales e invitados. Este evento se realizará en la explanada de la Catedral.

<b>Actividades para el 8 de diciembre</b>

A las 00:00 se realizará el repique de campanas y el lanzamiento de fuegos artificiales; a las 06:00, el rosario mundial de mujeres. En tanto, a las 07:00 la misa será celebrada por el párroco local, presbítero Carlos Olguín.

A las 11:00 se servirá el tradicional asado en un almuerzo popular.

La procesión de la imagen de la Inmaculada Concepción partirá a las 18:30 desde el puerto antiguo.

La misa será a las 19:00 en la Catedral y estará presidida por el obispo diocesano, monseñor Cristino Ramos González, y concelebrada por los sacerdotes de la diócesis.