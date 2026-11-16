Caacupé 2026: programa oficial del novenario de la Virgen de los Milagros

La novena comenzará el sábado 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 7 de diciembre, víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, cuya celebración central será el martes 8 de diciembre.

Durante nueve días, miles de fieles y peregrinos llegarán hasta la capital espiritual del Paraguay para participar en las celebraciones eucarísticas, peregrinaciones nacionales, momentos de oración y actividades religiosas que tendrán como escenario principal la Basílica Santuario.

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El bien común, eje de las festividades

El lema de este año: “Ve y haz tú lo mismo” propone una reflexión sobre la responsabilidad de cada persona en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna.

La oración oficial para el año dedicado al bien común invita a promover la educación y la salud integral, garantizar tierra, techo y trabajo para todos y convertirse en constructores de una sociedad donde prevalezcan el amor y la fraternidad.

Con este mensaje, la Iglesia Católica busca que la festividad no sea solamente una manifestación de fe y devoción mariana, sino también un espacio de reflexión sobre el compromiso social y el bienestar colectivo.

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