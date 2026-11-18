La intensa granizada que causó destrozos en gran parte de Paraguay el pasado 3 de octubre dejó secuelas que aún no han podido ser reparadas en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Fernando de la Mora, y hubo importantes filtraciones de agua dentro del nosocomio ayer, miércoles, durante la intensa lluvia registrada en horas de la tarde sobre el Área Metropolitana de Asunción.

En conversación con ABC Color este miércoles, el doctor Juan Martínez, director del hospital, explicó que la estructura edilicia del centro de salud fue “muy golpeada” por la granizada de octubre y que, a pesar de que se han realizado trabajos de refacción, sigue habiendo filtraciones.

Estas afectan especialmente a la “zona central” del edificio, que incluye áreas como la de preparación de mujeres embarazadas para trabajos de parto, la de enfermería y la zona de urgencias pediátricas.

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“Tenemos gente que pasó mal, el cielorraso pudo haber caído sobre alguien”, dijo el doctor Martínez.

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El director del hospital explicó que la atención de urgencias pediátricas fue reubicada temporalmente a otra zona del edificio, teniendo en cuenta que los pronósticos meteorológicos anticipan más lluvias hoy y durante los próximos días.

“Autogestión” para reparaciones

Comentó que, en general, los trabajos de refacción que han sido realizados hasta ahora fueron de “autogestión” y con colaboración de empresas privadas, una cooperativa y la Municipalidad de Fernando de la Mora, que entregaron materiales como chapas y tejas, y gestionaron mano de obra.

Las respuestas del Ministerio de Salud Pública a los pedidos de asistencia al hospital han sido limitadas debido a “burocracia”, agregó.