El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), mediante la Dirección General de Cuidados Alternativos (Dicuida) y su programa Familias de la Guarda, reiteró la búsqueda urgente de una familia acogedora dispuesta a brindar un hogar transitorio, amor y protección a un grupo de cinco hermanos.

Según el comunicado oficial de la institución, los niños y niñas tienen 2, 3, 5, 6 y 9 años. Desde la cartera estatal destacaron que se trata de pequeños “receptivos y llenos de potencial”, quienes “responden con entusiasmo al afecto y a las rutinas que les brindan seguridad”.

El objetivo principal del llamado es evitar la separación del grupo familiar, por lo que se solicita una familia que les abra las puertas de su hogar de manera temporal, ofreciéndoles un entorno estable y el acompañamiento necesario para que puedan permanecer juntos, garantizando su seguridad y desarrollo integral.

Desde el Minna recordaron que ser familia acogedora no implica únicamente ofrecer un espacio físico seguro para una niña, niño o adolescente, sino brindar contención afectiva a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad.

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¿Cómo postularse o recibir más información?

Las personas o familias interesadas en sumarse al programa y formar parte de esta iniciativa pueden obtener más datos ingresando al portal web oficial www.familiasdelaguarda.minna.gov.py.

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Asimismo, la Dicuida habilitó canales directos de atención de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 15:00. Teléfono: (021) 207-161, interno 7063 y correo electrónico: acogimientofamiliar@minna.gov.py.