La ciudad de San Juan Bautista, Misiones, se prepara para recibir una visita especial para la comunidad católica: la reliquia del corazón de San Roque González de Santa Cruz, primer santo paraguayo.

La llegada está prevista para este sábado 21 de noviembre, a las 18:30, en la Plaza Boquerón, desde donde partirá una procesión hasta la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

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El diácono Ernesto Almada, administrador de la parroquia, explicó que la jornada tendrá como actividad central una celebración eucarística a las 19:00, presidida por el sacerdote jesuita Rogelio Melgarejo, quien acompañará la reliquia durante su recorrido.

“Vamos a recibir en la Plaza Boquerón y desde ahí vamos a hacer una pequeña procesión con el corazón de nuestro primer santo paraguayo hasta la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción”, manifestó Almada.

La reliquia permanecerá durante la noche en el templo parroquial. El domingo, después de la misa de las 7:00, será trasladada en procesión hasta la Catedral San Juan Bautista, donde permanecerá hasta las 19:00. La visita concluirá con otra celebración eucarística, prevista para las 19:00.

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Un momento de fe y cercanía

Almada señaló que los fieles tendrán la oportunidad de acercarse a la reliquia para rezar y encomendar sus intenciones. En ese sentido, explicó que estará permitido tocar su base y que también podrán pedir especialmente por la salud de las personas que padecen problemas cardíacos.

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“Al término de la misa, los fieles también podrán acercarse y encomendar su salud, especialmente las personas que tienen problemas del corazón. Está permitido tocar la base de la reliquia”, expresó Almada.

El administrador parroquial destacó que la visita representa una oportunidad para conocer más sobre la vida y el legado del religioso jesuita, quien entregó su vida a la evangelización y al servicio de las comunidades indígenas.

Reliquia realiza un recorrido por Misiones

La visita a San Juan Bautista forma parte de un recorrido que la reliquia realiza por distintas localidades del departamento de Misiones. Según explicó Almada, el itinerario contempla también las ciudades de San Ignacio, Santa Rosa y Santa María.

Finalmente, extendió la invitación a todos los fieles y a la ciudadanía en general para acompañar tanto la recepción en la Plaza Boquerón como las celebraciones previstas en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y la Catedral San Juan Bautista.

¿Quién fue San Roque González de Santa Cruz?

San Roque González de Santa Cruz es el primer santo paraguayo. Fue un sacerdote jesuita, misionero y mártir. Nació en Asunción en 1576 y se ordenó sacerdote en 1598, cuando tenía aproximadamente 22 años. En 1609 ingresó a la Compañía de Jesús (jesuitas), dedicándose especialmente a la evangelización de los pueblos indígenas guaraníes.

Durante su labor misionera aprendió a hablar perfectamente el idioma guaraní, lo que le permitió comunicarse directamente con las comunidades indígenas, conocer sus costumbres y acercarse a sus pobladores.

Trabajó en la creación y organización de reducciones jesuíticas, comunidades donde se promovían la evangelización, la educación, el trabajo comunitario y mejores condiciones de vida para los indígenas. Su compromiso con los pueblos originarios también estuvo marcado por la defensa de sus derechos frente a los abusos y la explotación.

El 15 de noviembre de 1628 fue asesinado en la reducción de Ka’aro, actual territorio de Brasil, junto con los sacerdotes jesuitas Alonso Rodríguez y Juan del Castillo, mientras desarrollaban su labor evangelizadora. Su muerte lo convirtió en uno de los mártires de las misiones jesuíticas.

¿Por qué su corazón es considerado una reliquia?

El corazón de San Roque González de Santa Cruz es considerado una reliquia porque, según los relatos históricos y la tradición de la Iglesia católica, permaneció intacto después de que su cuerpo fuera quemado tras su asesinato.

Según los testimonios transmitidos sobre su martirio, después de ser asesinado, su cuerpo fue arrojado al fuego. Sin embargo, su corazón no fue consumido por las llamas.

La tradición también relata que el corazón pronunció unas palabras dirigidas a sus asesinos, recordándoles que, aunque habían matado su cuerpo, su alma permanecía viva y que volvería para ayudarlos.

Posteriormente, el órgano fue recuperado y conservado como testimonio de su martirio. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los símbolos más importantes de su historia y de la devoción que despierta entre los fieles católicos.

Su canonización y legado para el Paraguay

La figura de San Roque González tiene un significado especial para la historia religiosa y cultural del Paraguay. El 16 de mayo de 1988 fue canonizado por el papa Juan Pablo II durante su visita al país, en una multitudinaria celebración realizada en Ñu Guasu, Asunción, convirtiéndose oficialmente en el primer santo paraguayo.

Sus restos y su corazón, conservado como reliquia, forman parte de la memoria religiosa nacional y representan el legado de su labor evangelizadora entre los pueblos indígenas.

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En este 2026 se conmemoran 450 años de su nacimiento (1576-2026) y 38 años de su canonización (1988-2026). Ambas fechas recuerdan la vida, el legado misionero y el significado histórico de uno de los principales referentes de la Iglesia católica paraguaya.