San Ignacio Guazú recibe declaración que la reconoce como Cuna del balompié

El diputado nacional Arnaldo Valdez (PLRA) realizó la entrega oficial de la Declaración Nº 1834 al intendente municipal de San Ignacio, Eduardo Dejesús (Alianza), en reconocimiento a la ciudad como Cuna del balompié.

La Declaración Nº 1834 establece oficialmente que San Ignacio Guazú, departamento de Misiones, es la ciudad Cuna del balompié.

El documento, aprobado el 28 de julio de 2026, fundamenta esta distinción en los antecedentes históricos que señalan que los indígenas guaraníes practicaban un juego de pelota con los pies varios siglos antes de la reglamentación del fútbol moderno en Inglaterra.

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Entre las referencias documentales se encuentran escritos de los sacerdotes jesuitas José Cardiel y Joaquín Peramás, quienes describieron cómo los guaraníes utilizaban pelotas elaboradas con goma y las golpeaban con el empeine del pie, sin utilizar las manos.

La resolución también menciona investigaciones y publicaciones de historiadores y especialistas que afirman la teoría del origen guaraní de esta práctica deportiva. Asimismo, destaca que San Ignacio Guazú fue fundada en 1609 y que sus antiguas reducciones forman parte de los antecedentes históricos de esta tradición.

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“Desde la Cámara de Diputados venimos a hacer entrega oficial de la resolución número 1834, que declara a la ciudad de San Ignacio, Misiones, como la ciudad cuna del balompié mundial”, expresó el legislador Valdez, durante el acto de entrega del documento.

Por su parte, Dejesús agradeció el reconocimiento y manifestó: “Un documento muy importante que nos va a servir como municipio para poder engrandecer la historia de San Ignacio en cuanto al manga ñembosarai, que es el balompié a nivel mundial”.