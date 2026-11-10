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Cultura
10 de noviembre de 2026 - 15:07

Orquesta y coro de San Ignacio Guazú llevaron su música a Brasil

Nueve músicos en escenario, vestidos de negro, tocan instrumentos; audiencia atenta y pantalla de paisajes en el fondo.
La Orquesta y Coro de la Capilla Musical de San Ignacio Guazú durante su presentación en el Festival Misionero, en Foz de Iguazú, Brasil.Jesús Riveros

SAN IGNACIO, Misiones. Músicos ignacianos representaron a Paraguay en un festival internacional que conmemoró los 400 años de una misión jesuítica.

Por Jesús Riveros
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La Orquesta y Coro de la Capilla Musical del Museo de Arte Jesuítico-Guaraní de San Ignacio Guazú representó a Paraguay en el Festival Misionero, realizado el 7 y 8 de noviembre en Foz de Iguazú, Brasil. El encuentro se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 400 años de la Misión Jesuítica Santa María del Iguazú.

Durante la primera jornada, el sábado 7, los artistas ignacianos ofrecieron presentaciones en el Parque Nacional Iguazú y en el Mercado Público Barrageiro, donde participaron de la programación artística y de la apertura oficial del festival.

Lea más: Museo Jesuítico de San Ignacio: el valioso acervo escultórico que preserva

La agenda continuó el domingo 8 con el acompañamiento musical de la misa solemne celebrada en la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Durante la ceremonia religiosa, la agrupación interpretó obras sacras y composiciones de la tradición musical misionera.

Posteriormente, la orquesta y el coro regresaron al escenario del Mercado Público Barrageiro para una nueva presentación abierta al público.

Diez músicos vestidos de negro, tocando diversos instrumentos, en un salón con vitrales coloridos, transmitiendo emoción y armonía.
Los músicos ignacianos interpretaron obras de la tradición musical misionera ante el público que participó en el encuentro cultural realizado en Brasil.

El Festival Misionero reunió a representantes de Paraguay, Brasil y Argentina en un encuentro dedicado a celebrar la historia, la cultura y el legado de las Misiones Jesuítico-Guaraníes, además de promover la integración de los pueblos de la región trinacional.

La participación de la agrupación ignaciana permitió proyectar internacionalmente el patrimonio histórico y musical de San Ignacio Guazú, una comunidad cuya identidad está estrechamente vinculada con la herencia jesuítico-guaraní.

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