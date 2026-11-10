Orquesta y coro de San Ignacio Guazú llevaron su música a Brasil

La Orquesta y Coro de la Capilla Musical del Museo de Arte Jesuítico-Guaraní de San Ignacio Guazú representó a Paraguay en el Festival Misionero, realizado el 7 y 8 de noviembre en Foz de Iguazú, Brasil. El encuentro se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 400 años de la Misión Jesuítica Santa María del Iguazú.

Durante la primera jornada, el sábado 7, los artistas ignacianos ofrecieron presentaciones en el Parque Nacional Iguazú y en el Mercado Público Barrageiro, donde participaron de la programación artística y de la apertura oficial del festival.

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La agenda continuó el domingo 8 con el acompañamiento musical de la misa solemne celebrada en la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Durante la ceremonia religiosa, la agrupación interpretó obras sacras y composiciones de la tradición musical misionera.

Posteriormente, la orquesta y el coro regresaron al escenario del Mercado Público Barrageiro para una nueva presentación abierta al público.

El Festival Misionero reunió a representantes de Paraguay, Brasil y Argentina en un encuentro dedicado a celebrar la historia, la cultura y el legado de las Misiones Jesuítico-Guaraníes, además de promover la integración de los pueblos de la región trinacional.

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La participación de la agrupación ignaciana permitió proyectar internacionalmente el patrimonio histórico y musical de San Ignacio Guazú, una comunidad cuya identidad está estrechamente vinculada con la herencia jesuítico-guaraní.