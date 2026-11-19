El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, planteó avanzar en un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y marcar distancia del anuncio de la legisladora Yohana Vega sobre un eventual juicio político al contralor general de la República.

Durante un recorrido con el ministro de Salud, Isaías Fretes, Núñez se refirió a la necesidad de impulsar un fondo de garantía para cobertura médica en siniestros viales, señalando que se conformará una mesa de trabajo sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) junto con el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Seguros y gremios del sector.

Al fundamentar la propuesta, se mencionaron los “100 millones de dólares al año por accidentes de tránsito” que insume el Estado y el impacto en los servicios hospitalarios, donde el 70 % de las camas de terapia están ocupadas por traumas.

Núñez advirtió además sobre la siniestralidad diaria y la falta de controles en la expedición de registros de conducir por parte de las municipalidades, afirmando que en muchos casos los intendentes entregan lo que calificó como “licencia para matar” sin la debida capacitación.

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Postura ante Yohana Vega y el contralor

Consultado sobre la postura de la parlamentaria colorada Johana Vega de respaldar un juicio político contra el contralor general, el titular del Legislativo aclaró que se trata de una decisión individual y que no se sumará a ese planteamiento.

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“Para empezar es una posición particular de la colega parlamentaria y yo no me sumo. Creo que el contralor hizo una función diferenciando con los contralores que pasaron”, expresó Núñez.

Asimismo, descartó respaldar una destitución por vía del juicio político al señalar que no comparte esa dinámica: “Yo no estoy con el chip de la oposición de ir haciendo juicio político. Yo quiero que todos los ahorristas recuperen su dinero y trabajar en este tema de salud con el ministro”.

Sobre la situación de correspondencia de bienes y los cuestionamientos políticos, sostuvo que corresponde a la Fiscalía investigar y remarcó que, a nivel personal, no acompaña la iniciativa para impulsar el juicio político contra el contralor.