“Cuando ves a ciudadanos montando una moto entre cuatro, cuando hay una irresponsabilidad de llevar niños en una moto, es difícil cambiar esa cultura. Cambiar una cultura significa trabajar en el niño para que el comportamiento del adulto, respetando las reglas claras de la sociedad, sea una rutina. Pero tenemos que adelantarnos a eso; no podemos esperar ese tiempo, y por eso estamos trabajando en esta ley”, introdujo primero el ministro de Salud.

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Fretes expresó que la esencia de este proyecto es proteger al motociclista. Para ello, también obligan a los comercios a otorgar un casco al momento de vender una motocicleta. “Hablamos de un seguro para cuando ese individuo retire la moto, ya esté retirando con un casco y esté pagando un costo que no va a ser alto”, ejemplificó.

Dejar de “regalar” licencias de conducir

En esa misma línea, afirmó que endurecerán los controles para acceder a las licencias de conducir. “Que usted, señora, no tenga que pagar la prótesis por ese irresponsable que montó la moto sin tener las precauciones que corresponden. Que ningún motoqueiro más retire una moto o una licencia de una moto sin hacer el curso”, lanzó Fretes.

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Consultado acerca del costo del seguro, resaltó que será fruto de una negociación con empresas del sector privado. “A lo mejor 300.000, 400.000 guaraníes al año, pero que ese seguro implique que, si se accidenta, esa persona no sea un gasto para el Estado, sino que lo pague el seguro”, puntualizó el ministro de Salud. Agregó que si no hay cama disponible en el Hospital de Trauma, ese ciudadano tenga el derecho a ser atendido en cualquier centro asistencial dentro de la República.

“Sabemos que sobre todo en el interior y también por acá en Capital y en los alrededores, adquieren una moto pensando que es una bicicleta, y que para darle la licencia ni estudian sobre vialidad. Igualmente, proponemos un seguro de mayor costo para los automóviles. En esa ley estamos trabajando”, agregó Fretes.

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Un 25% de los accidentados son niños

A su turno, el viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, Saúl Recalde, estimó que un paciente con politraumatismos tiene un costo de entre 250 y 300 millones de guaraníes para el Hospital de Trauma. “Entonces, lo que nosotros buscamos es el sostén detrás de todos los gastos que se generan en los pacientes que tienen estos accidentes”, refirió.

El médico afirmó que de los casi 13.000 accidentes atendidos registrados en el año 2025 en Trauma, el 25% (3.250 casos) son niños. “De esos, alrededor de un 10 a 11 % tiene posibilidades de quedar con una secuela posterior al accidente. El costo de un paciente que entra a terapia intensiva y requiere los procedimientos quirúrgicos necesarios para salvar su vida, tiene un costo muy elevado para el Estado”, insistió Recalde.

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¿Es inconstitucional?

La Constitución Nacional del Paraguay consagra a la salud como un derecho fundamental y garantiza el acceso a la asistencia pública en los artículos 68 y 69. Entonces, al querer trasladar los costos al paciente (como pretende el proyecto de Fretes), la atención se vuelve privativa, lo que podría generar un conflicto legal y constitucional.

Sobre eso, Saúl Recalde aclaró que lo que se busca es ser más estrictos con los motociclistas sin generar un conflicto legal. “La Constitución Nacional aboga a la salud gratis para todos, de hecho eso es una situación y un derecho constitucional. Lo que buscamos es que la carga y la responsabilidad también caigan en el motociclista, que ejerce un gasto muchas veces innecesario y muchas veces por irresponsabilidad”, remarcó.

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Agregó que siguen trabajando con la asesoría jurídica del Ministerio para cubrir todos esos detalles mientras que siguen buscando apoyo legislativo para la propuesta a modo de convertirla en proyecto de ley.