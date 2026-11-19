A través de un comunicado oficial, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) informó a sus jubilados y pensionados que “se garantiza plenamente el pago de la gratificación (aguinaldo) en el mes de diciembre”.

Según explicó la entidad, la totalidad de los ingresos percibidos en concepto de transferencias provenientes de los municipios está siendo reservada de manera exclusiva para cumplir con este compromiso.

“Hasta el momento, se cuenta con una recaudación acumulada de G. 3.034 millones”, detalló la institución, agregando que, una vez cubierto el monto total requerido para el aguinaldo, “el remanente se destinará de inmediato a la regularización de los haberes pendientes”.

Desde la previsional municipal recordaron que priorizar esta gratificación responde a una exigencia legal estricta. “Por normativa legal, el aguinaldo debe abonarse obligatoriamente dentro del presente ejercicio fiscal y no puede ser postergado ni pasado al siguiente año; de no pagarse en diciembre, la ley impide su ejecución posterior”, subraya el documento.

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En cuanto al atraso en el pago de las jubilaciones mensuales, la Caja señaló que mantiene gestiones paralelas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su carácter de organismo rector del presupuesto público.

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El objetivo de este trámite es “obtener la autorización correspondiente que permita acceder a un empréstito bancario, con el objetivo prioritario de acelerar la regularización del pago de haberes jubilatorios”.

Finalmente, las autoridades de la institución agradecieron “profundamente la comprensión y el valioso acompañamiento” de los beneficiarios durante el desarrollo de estas gestiones financieras.