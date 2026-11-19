La directora de Vigilancia de la Salud, Andrea Ojeda, confirmó un brote de viruela símica -o del mono- en Paraguay, con ocho casos registrados desde el 13 de septiembre. En lo que va del 2026, suman nueve casos, incluido uno importado detectado en septiembre. Una de las personas afectadas está hospitalizada.

Ojeda explicó que los ocho casos actuales corresponden a un brote puntual, denominado clúster, y que la transmisión se inició a partir de personas con antecedentes de viaje a España y Brasil.

“Estamos con un brote de ocho casos de viruela símica en el país”, afirmó la directora a la 970 AM, al recordar que Paraguay ya había registrado casos de esta enfermedad en 2022 y 2023, durante una alerta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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Viruela del mono: nueve casos en lo que va del 2026

La directora precisó que el primer caso de este año correspondió a un viajero. Se trató de un caso importado que marcó la introducción de un clado diferente del virus en el país.

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“Ahora estamos ante un clado diferente, porque recordarán que hay más de un clado. Y ahí ya se dio la primera introducción de ese clado acá en el país”, explicó.

Los ocho casos del brote actual fueron detectados a partir del 13 de septiembre. Según Ojeda, la vigilancia epidemiológica continúa activa y el seguimiento de los contactos puede extenderse hasta 21 días desde el inicio de los síntomas, por lo que podrían identificarse nuevos casos.

Cuáles son los síntomas de la viruela símica

La directora de Vigilancia de la Salud recordó que la enfermedad puede manifestarse con cefalea (dolor de cabeza), fiebre y lesiones en la piel, que pueden confundirse inicialmente con un salpullido.

Estas lesiones, según explicó, pueden aparecer en la cara y la boca y luego extenderse a otras partes del cuerpo.

“Pica, es doloroso”, señaló Ojeda sobre las lesiones, que también pueden presentarse como úlceras.

La viruela símica se transmite principalmente por contacto directo, incluso durante el contacto sexual, así como por gotículas respiratorias y objetos o superficies contaminadas. Por este motivo, la autoridad sanitaria recomendó evitar compartir mate, tereré, ropa de cama y toallas, además de mantener una adecuada higiene de manos.

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Qué hacer ante sospechas de viruela del mono

Ante la aparición de lesiones sospechosas, fiebre u otros síntomas, la recomendación es acudir a un servicio de salud para una evaluación médica y seguir las indicaciones correspondientes.

Las personas con diagnóstico confirmado deben guardar reposo y cumplir aislamiento domiciliario, evitar asistir al trabajo y no participar de reuniones sociales. También deben evitar compartir objetos personales y mantener el seguimiento con el médico.

Ojeda advirtió que la enfermedad no debe tomarse a la ligera, ya que puede presentar complicaciones, requerir hospitalización e incluso provocar fallecimientos. El tratamiento es sintomático y busca aliviar el dolor y las molestias, con medicamentos indicados por un profesional de salud.

Actualmente, uno de los nueve pacientes confirmados permanece hospitalizado. Los demás se encuentran en reposo y bajo seguimiento del personal sanitario, incluso mediante controles telefónicos.