En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Hombre, este jueves 19 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó un informe sobre los principales indicadores sociodemográficos de la población masculina en Paraguay, basado en sus estimaciones y proyecciones oficiales.

De acuerdo con los datos de la institución, la población masculina total en el país asciende a 3.256.788 personas.

En cuanto a la proporción por sexo, el índice de masculinidad se ubica en 101,67, lo que refleja que en el territorio nacional residen aproximadamente 101,67 hombres por cada 100 mujeres.

El reporte destaca una composición etaria predominantemente joven, ya que la edad mediana de los varones es de 29 años. Este indicador divide a la población masculina en dos mitades exactas: el 50 % tiene menos de 29 años y el otro 50 % supera esa franja.

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Asimismo, el INE estima que la esperanza de vida al nacer para un recién nacido de sexo masculino alcanza los 73 años.

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Por otro lado, las proyecciones señalan que el 25,01 % de la población masculina se encuentra en edad de formar hogares, segmento que corresponde a la etapa asociada a la conformación de nuevos núcleos familiares y a una participación activa en la dinámica económica y social del país.

El Día Internacional del Hombre se recuerda cada 19 de noviembre con el objetivo de promover el cuidado integral de la salud masculina, visibilizar el rol positivo de los hombres en la familia, el ámbito laboral y la comunidad, así como impulsar modelos de referencia constructivos y relaciones basadas en la igualdad y la convivencia saludable.