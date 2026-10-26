INE inicia recolección de datos del cuarto trimestre en todo el país: lo que tenés que saber

El Instituto Nacional de Estadística (INE) puso en marcha este lunes 26 de octubre el operativo de campo correspondiente al cuarto trimestre de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2026. El mismo se extenderá hasta el 31 de dicho mes.

La medición abarcará hogares de Asunción, del departamento Central y de diversos puntos del interior del país, con el objetivo de actualizar los principales indicadores socioeconómicos del Paraguay.

La EPHC constituye la herramienta oficial de medición de las condiciones de vida de la población paraguaya.

A través de este relevamiento periódico, la institución recaba información fundamental sobre empleo, ingresos, niveles educativos, acceso a servicios de salud y condiciones de la vivienda, entre otros aspectos de relevante impacto social.

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Ante el despliegue del personal en terreno, el INE instó a la ciudadanía a verificar la identidad de los encuestadores para garantizar un procedimiento seguro. Todo el equipo de campo se encuentra debidamente uniformado y porta una credencial oficial provista de un código QR, el cual permite validar la identidad del funcionario de manera directa.

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Asimismo, los encuestadores se desplazan en vehículos institucionales identificados y entregan una nota oficial firmada por la máxima autoridad del INE, donde se detallan el alcance y la fundamentación legal del operativo.

Desde la institución recordaron la importancia de la colaboración ciudadana en la provisión de información fidedigna, destacando que los datos recolectados constituyen la base para el diseño y la implementación de políticas públicas fundamentadas en evidencia.