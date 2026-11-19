Mediante una carta, jubilados y pensionados municipales buscan que el presidente de la República, Pedro Alliana, pueda dar un “auxilio financiero con garantía” a la Caja de Jubilaciones.

Según los firmantes, existe una “urgencia de quienes ya no pueden seguir esperando” y también sostienen que sería “de gran trascendencia” fortalecer la mencionada caja.

De igual manera, sostienen y buscan “dejar bien en claro” que lo que solicitan al mandatario “no es un regalo”.

“La Caja cuenta con activos, bienes y un importante plan de adecuación fiscalizado por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. No venimos a pedir caridad, venimos a pedir una herramienta para salir adelante, con responsabilidad y con transparencia.”, agregan.

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Jubilados hablan de “triste situación”

Al respecto, sostienen que el Ejecutivo debe tomar recaudos correspondientes “para subsanar esta triste situación que a nuestra edad nos toca vivir”, ya que denuncian que hay tres meses de atraso en los haberes jubilatorios.

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“De eso dependemos todos. Si eso no tenemos, no podemos sobrevivir. Nuestro haber jubilatorio es nuestro único sustento. Es para nuestros medicamentos, para nuestros alimentos, para pagar los servicios básicos y para vivir con un mínimo de dignidad. Sin eso, no tenemos con qué sostener a nuestras familias”, aseguran.

Asimismo, ante la cercanía del final del año, los firmantes también sostienen que buscan “pasar por lo menos un año nuevo con la mesa cargada de alimentos” con sus respectivas familias.

“No pedimos lujos, presidente. pedimos que no nos falte lo esencial. Que no nos falte el pan en la mesa. No pedimos privilegios; pedimos lo que es nuestro, pedimos cobrar en tiempo y forma lo que ganamos con años de trabajo, de esfuerzo, de madrugadas, de servicio a nuestras ciudades y a nuestro país. Solo pedimos que tenga en cuenta que somos más de 2.500 jubilados”, concluyen.

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