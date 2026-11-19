La Articulación Feminista del Paraguay convoca hoy, jueves 19 de noviembre, al acto de lanzamiento de la tradicional movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). La actividad se realizará a partir de las 19:00 frente al Panteón Nacional de los Héroes, en el microcentro de Asunción, donde diversas organizaciones darán a conocer los reclamos de este año mediante expresiones artísticas.

Bajo la consigna “Nos roban, nos matan, devuelvan nuestra plata”, el colectivo anuncia que la marcha principal del próximo miércoles 25 de noviembre tendrá réplicas en Asunción, Ciudad del Este y otras localidades del país. Según el pronunciamiento, la movilización busca articular el rechazo a la violencia machista con el malestar ciudadano ante la crisis económica y las denuncias por el manejo de fondos públicos en el caso Ueno Bank.

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Los ejes del reclamo

Desde la organización señalan que el país llega a esta fecha con el registro de 21 casos de feminicidio en lo que va del año, una cifra que vinculan directamente con la precarización de las condiciones de vida y el recorte de recursos destinados a políticas públicas de protección.

El manifiesto detalla además el impacto diferenciado que tiene la actual coyuntura financiera y laboral en la población femenina, destacando tres puntos principales:

Impacto financiero y laboral: Sostienen que más de 1.300.000 mujeres integran la cartera de clientes de la entidad bancaria cuestionada y que, de las 4.621 personas desvinculadas en empresas del Grupo Vázquez, 2.126 son mujeres.

Fondos previsionales: Advierten que entre las personas jubiladas y pensionadas afectadas por los recursos estatales comprometidos se encuentran 87.868 mujeres.

Autonomía económica: Explican que la pérdida de ingresos y la sobrecarga de las tareas de cuidado no remuneradas reducen las posibilidades reales de que una mujer pueda denunciar o salir de un entorno de violencia.

Convocatoria amplia

Además de exigir justicia por los feminicidios y transparencia en la administración de los recursos del Estado, la convocatoria del 25N incluye denuncias contra la violencia física, psicológica, sexual, política, vicaria, laboral y digital en el ámbito universitario, así como el rechazo a los desalojos de comunidades campesinas e indígenas y a las agresiones contra la población LGBTIQ+.

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La invitación para el encuentro artístico de esta tarde frente al Panteón de los Héroes y para la marcha del próximo miércoles está abierta a organizaciones sociales, colectivos, familias y ciudadanía en general.