Senado posterga proyecto de juzgados especializados en violencia contra la mujer

El proyecto de ley que busca crear juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer volvió a quedar sin fecha definida de tratamiento en el Senado, luego de que no prosperaran las dos mociones de postergación planteadas durante la sesión de este miércoles.

La senadora Lilian Samaniego solicitó aplazar el estudio por ocho días y pidió que la iniciativa sea incluida como primer punto del orden del día de la próxima sesión. Por su parte, el senador Gustavo Leite propuso extender la postergación a 15 días y convocar a una nueva audiencia pública, argumentando que existen posiciones encontradas y que otros sectores de la sociedad civil también quieren participar del debate.

Ninguna de las dos propuestas consiguió los votos necesarios. Ante esta situación, el presidente en ejercicio del Senado, Dionisio Amarilla, planteó que el plazo de postergación quede a cargo de la Mesa Directiva.

La senadora Samaniego afirmó que el proyecto ya fue suficientemente discutido con las instituciones involucradas: “No se necesitan más audiencias, se necesita conducta de los senadores y los diputados acorde a la realidad de la sociedad paraguaya”.

Samaniego aseguró que ya hubo consultas con la Corte

La senadora defendió que la iniciativa ya fue sometida a consultas con distintos sectores y que existen documentos y respaldos institucionales disponibles en la Comisión de Equidad y Género.

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Dijo a Leite que durante su ausencia del país se realizaron reuniones y audiencias con representantes de la Corte Suprema de Justicia, jueces de Paz y otros integrantes del sistema judicial. También señaló que organizaciones de la sociedad civil se adhirieron espontáneamente al proyecto mediante firmas, ante el incremento de víctimas de feminicidio registrado en las últimas semanas.

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Samaniego explicó que la propuesta presentada inicialmente en 2024 fue modificada y que el nuevo texto contempla incluso un cambio en su denominación para abarcar la violencia que afecta tanto a mujeres como a varones, aunque reconoció que las mujeres representan la mayor proporción de víctimas.

La legisladora recordó que la iniciativa anterior contemplaba la creación de cinco juzgados en zonas con mayor cantidad de denuncias: dos en Alto Paraná, dos en Central y uno en Asunción.

Además, pidió que el Senado defina una posición antes del estudio del Presupuesto General de la Nación, considerando que los órganos judiciales necesitan contar con herramientas y recursos para enfrentar estos casos.

Yolanda Paredes pidió a Alliana que intervenga ante los feminicidios

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, realizó un llamado público al presidente de la República, Pedro Alliana, para que el nuevo Gobierno asuma con responsabilidad y diligencia la problemática de la violencia contra las mujeres.

Recordó que había presentado una propuesta para convocar a una cumbre de poderes, debido a la falta de coordinación entre las instituciones del Estado que deben intervenir en estos casos. “No podemos seguir postergando esta cuestión ante la avalancha de crímenes contra mujeres, contra madres de familia, lo que deriva en una cantidad infinita de huérfanos“, manifestó.

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Como ejemplo, mencionó el reciente feminicidio ocurrido en Ciudad del Este, Alto Paraná, en el que una mujer fue asesinada por su pareja, padre de sus cuatro hijos. Paredes describió el impacto que sufrieron los niños al enterarse de la muerte de su madre y cuestionó la falta de respuestas coordinadas entre las instituciones.

Yolanda pidió a los senadores oficialistas que transmitan su reclamo al presidente Alliana y que se atienda el pedido de las víctimas y de los hijos que quedan huérfanos por feminicidio.

¿Qué plantea el proyecto de juzgados especializados?

La iniciativa legislativa, fue presentada el 12 de octubre de 2026 por 19 senadores y busca establecer una jurisdicción especializada para atender los casos de violencia contra las mujeres. Actualmente, estas causas pueden tramitarse ante juzgados de Paz y juzgados de Primera Instancia de distintos fueros, dependiendo de la naturaleza de los hechos.

El proyecto plantea crear juzgados de Primera Instancia y tribunales especializados para concentrar la atención de estos casos, facilitar el acceso a la justicia, mejorar la respuesta institucional y evitar que las víctimas deban acudir a múltiples instancias, con el riesgo de revictimización.