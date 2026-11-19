La Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, aprobó por unanimidad, este jueves, el proyecto de presupuesto general de gastos 2027 de la Municipalidad; el monto asciende a G. 150.128.098.727, según resolvieron los ediles.

Este monto representa una reducción de G. 15 mil millones, respecto al proyecto enviado por el ejecutivo, que superaba los G. 165 mil millones. El proyecto fue remitido al Intendente Ronald Acevedo (PLRA) para su promulgación o veto.

El concejal Ivo Lezcano (ANR), señaló que la modificación introducida, es más bien una “racionalización del presupuesto municipal para poder llegar a más gente ya que fueron recortadas previsiones de gastos por honorarios profesionales y varios rubros intangibles”.

El concejal César Lesme (PLRA), presidente de la Junta Municipal, dijo que varios ediles ya conversaron con el jefe comunal, explicándoles sobre el alcance de las modificaciones introducidas al presupuesto, por lo que se mostró optimista en cuanto a la promulgación de la Ordenanza de Presupuesto 2027.

¿Cómo se distribuyen los gastos?

Según el proyecto de Ordenanza que se aprobó, se prevé que más de G. 100 mil millones, corresponden a gastos corrientes y un monto superior a G. 50 mil millones, a gastos de capital.

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Del total presupuestado, se prevé que G. 36.227.767.308 sean destinados a obras y unos G. 41.968.656.939 para pago a funcionarios, dietas de concejales, gastos de representación y asignaciones complementarias.

De acuerdo con la Ordenanza sancionada, se prevé gastos por más de G. 25 mil millones en concepto de bienes de consumos e insumos, entre los que se observan gastos de casi G. 3 mil millones en productos alimenticios y más de G. 3 mil millones en productos de papel, cartón e impresos.

Otros gastos previstos son casi G. 7.800 millones en concepto de combustibles y unos G. 2.100 millones serán destinados a la compra de abonos, fertilizantes, insecticidas, entre otros.

Crean dirección de bienestar animal

Una de las novedades dentro del presupuesto municipal, es la creación de la Dirección de Higiene y Bienestar Animal; en ese sentido, se prevé la contratación de un profesional calificado en la materia y un auxiliar.

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De esta manera, el órgano legislativo municipal, da curso favorable a la iniciativa presentada días atrás por la concejala Liza Karen Lailla (ANR), quien había pedido apoyo para fortalecer las políticas públicas en materia de protección animal.